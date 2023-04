Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 6 aprile 2023, che dalle frequenze di Radio LatteMiele ci rivela le previsioni per amore, lavoro, fortuna e tante altre curiosità che le stelle riservano ai segni zodiacali. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è molto invidiato, la Vergine è in attesa di novità

Leone, incredibili certe persone! Dicono che tu sei invidioso e invece sono loro a esserlo! L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che tu sei un sole, quindi spargi luce attorno ed è probabile che qualcuno cerchi il tuo splendore o voglia vivere della tua luce riflessa: questo ti darebbe molto fastidio. Certo è che il nuovo transito di Giove mette in discussione alcuni accordi: è da febbraio che ci stai pensando. Se non ti trovi bene con dei soci, con dei collaboratori o in una certa condizione, è probabile che tu voglia uscirne. L’orgoglio la fa da padrone, mentre ti converrebbe ragionare su quello che ti conviene fare, perché sarebbe un peccato che, per una presa di posizione tropo netta, tu perdessi dei vantaggi o dei soldi. Recupero in amore parziale, perché pare che,, proprio di fronte a queste tue necessità o intenzioni, chi sta con te non capisca fino in fondo cosa stai provando.

Vergine, ecco un momento particolare della tua vita, in cui sei in attesa di novità. Se, agli inizi di marzo, ti sei sentito con una spada di Damocle sulla testa, adesso sei molto più sereno, perché hai capito che devi aspettare, in qualche modo, i tempi giusti per poter agire. Cerca di liberarti dai pregiudizi e dalle ombre di ieri: il presente promette davvero quello che ora lascia intravedere, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riprende in mano la propria vita, lo Scorpione può avere cambiamenti significativi in famiglia

Bilancia, sei tra i segni più vessati dagli ultimi mesi: alcuni addirittura sono riusciti a fraintendere quello che hai detto. A onor del vero però, bisogna dire che ogni tanto hai perso il tuo aplomb e sei diventato molto meno diplomatico, rispetto al passato. Devi agire con la calma e la maturità di chi ha superato una grande prova e adesso vuole tornare a riprendersi la propria vita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo è un periodo molto particolare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: se devi fare delle scelte di lavoro, muoviti entro metà maggio. È anche probabile che, per molti, entro metà maggio sia da dare una risposta, se c’è un contratto in scadenza o se c’è qualcosa che non va. Questi pianeti possono provocare un cambiamento importante in famiglia: una famiglia che richiede la tua disponibilità a smorzare eventuali tensioni nate con Venere in opposizione. Per chi è sotto i trent’anni, si apre un lungo periodo di maturazione e cambiamenti, mentre per chi invece è in età matura, è tempo di fare finalmente le cose che si desiderano.

