Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, Scorpione e Pesci

Il cielo del weekend dell’Oroscopo di Paolo Fox è particolarmente favorevole per i segni di fuoco e i segni d’acqua, perché c’è una forte concentrazione di pianeti in Ariete e Pesci. Mercurio gioca un po’ “sporco” con Cancro e Scorpione, tuttavia questi sono sostenuti da altri pianeti. All’Ariete spetta lo scettro dello zodiaco.

Ariete al top in tutto, il Leone vive una grande ripresa. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, naturalmente in questi giorni senti una forza incredibile che potrebbe anche diventare rabbia, soprattutto se ci sono persone che non ti calcolano o non ti apprezzano. Già di natura sei sferzante nei tuoi giudizi o affermazioni e puoi indispettire gli altri, anche solo per vedere come reagiscono. Ora sei senza freni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è il momento giusto per sistemare qualche controversia non ancora sanata.

Leone, Venere, Sole e Mercurio sono in ottimo aspetto e riescono a spazzare via le difficoltà che ha causato Giove opposte: per molti ci sono state problematiche già dall’anno scorso, magari a livello familiare o c’è stato un dispiacere. I sentimenti tornano in auge e chi, finora, era indeciso su due storie, ora saprà cosa scegliere, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Venere ottima per il Sagittario, il Cancro è in lotta

Sagittario, è nelle tue prerogative prendere decisioni improvvise, fare scelte drastiche, dire “basta, me ne vado”. In questo momento, l’Oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia: qualunque cosa fai devi ponderarla molto bene. La prima parte del mese è molto importante: hai tre pianeti veloci favorevoli e Venere ha cominciato un bel transito. Puoi quindi trovare soluzioni a problemi, fare degli incontri interessanti e amicizie che possono trasformarsi in qualcosa di più. Stai lontano da chi ti blocca nella tua crescita!

Cancro, i primi dieci giorni di aprile sono di lotta, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: puoi aver fatto una richiesta alla quale non hanno risposto oppure sei in contrasto con un capo sul lavoro, con degli enti. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non agitarti e di non reagire d’istinto: aspetta qualche giorno, perché il cielo sarà migliore.

Sfide avvincenti per lo Scorpione, ai Pesci è richiesta responsabilità sul lavoro. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, focus sul lavoro: in prospettiva c’è una sorta di esame o sfida che tu stesso hai desiderato affrontare, tra fine aprile e i primi di maggio, e che prevede una valutazione da parte di qualcuno. Lo Scorpione, di solito, sulla carta accetti i giudizi degli altri, se però ti danno troppo contro, ti arrabbi. Marte è favorevole, Saturno è positivo, quindi alla fine sarai tu il vincitore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Fai solo attenzione alle questioni di carattere finanziario. L’amore invece necessita di maggiore comprensione.

Pesci, Saturno e Marte ti vogliono presente sul lavoro e devi fare scelte decisive: queste sono settimane molto favorevoli per quelli che vogliono firmare un contratto o un accordo. Non cercare il pelo nell’uovo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo del fine settimana vede un recupero in amore.











