Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 dicembre 2023/ Il Leone è preso dal lavoro e lo Scorpione è amato da Venere

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è impegnato a primeggiare, la Vergine ha Mercurio dalla sua parte

Leone, il lavoro conta più del resto e quindi adesso sei occupato, soprattutto se, tra febbraio e maggio, hai cambiato ruolo, progetti o programmi. La tua occupazione riguarda il farti valere! L’amore non è detto che sia presente, ma passa in se secondo piano e, in certi casi, può essere un banco di prova: attenzione con Toro e Acquario, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 dicembre 2023/ Mercurio infastidisce Ariete e Cancro, ma quest'ultimo ha Venere

Vergine, questo Mercurio in aspetto buono ti permette di dialogare e parlare con persone che ti interessano. Tu sei un tipo responsabile e hai voglia di definire alcuni progetti: entro febbraio è previsto un buon successo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno opposto porta qualche piccolo grattacapo oppure la necessità di fare tante cose e cercare di organizzarle al meglio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 dicembre 2023/ Venere è di riconciliazione per i Pesci e arcigna per l'Acquario

Oroscopo Paolo Fox: l’amore lenisce le ferite della Bilancia, lo Scorpione ha un cielo bellissimo per i sentimenti

Bilancia, c’è da accettare un compromesso nel lavoro e se c’è l’agitazione, ben venga! L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che diventi batticuore, soprattutto per l’amore e le relazioni, perché è necessario affidarsi agli altri e vivere un sentimento in maniera completa. Chi è stato male piano piano recupera una buona energia. L’auspicio è che si affrontino subito delle perplessità, soprattutto per coloro che sono stati male durante l’estate.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2023/ Chi è contro di te, Gemelli? Attenzione alle spese, Cancro

Scorpione, questo è un cielo utile per le emozioni e i sentimenti: avere Venere e Mercurio a favore porta anche delle buone garanzie. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che ci siano anche delle emozioni in più! Se l’amore non c’è, andrà trovato! Queste stelle portano belle gratifiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA