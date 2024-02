Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2024/ Cambiamenti forti per i Gemelli e il Toro è stratega

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è quasi fuori dal tunnel, il Toro è protetto da Giove

Ariete, questo nervosismo andrà via dopo il 16 febbraio. Coloro che non sono stati bene o hanno avuto dei problemi personali si sono sentiti un po’ messi da parte. C’è anche chi ha l’umore nero: insomma la fine di gennaio non è stata una passeggiata. Se avete notato questa condizione un po’ disagiata, vedrà che ci sarà un recupero a breve, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2024/ Il Sagittario ha molta fantasia e l'Acquario è ribelle

Toro, ci sono delle controversie di tipo legale in sospeso e questo è un buon periodo per impostare una strategia. Quando si decide di intraprendere una battaglia di questo tipo, è importante capire dove andare e chiarire gli obiettivi. Dopo il 16, ci saranno da risolvere questioni che emergeranno con forza: Giove protegge e questo significa avere una marcia in più, ma sarà utile prendere decisioni importanti. Sfruttare l’aiuto di un esperto è fondamentale, per problematiche di particolare rilevanza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2024/ Il Capricorno è sempre leader e i Pesci sono in crescita

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per i Gemelli, il Cancro lentamente si libera dai pianeti “cattivi”

Gemelli, la Luna in opposizione riserva qualche novità. Mercurio è favorevole e dà qualcosa in più e venerdì ci sarà un buon cielo: l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci siano nuovi riferimenti. Se qualcuno vi ha creato dei problemi, archiviatela. La seconda metà di febbraio sarà molto importante per tutto il settore delle relazioni.

Cancro, fine dell’opposizione di Mercurio: una spina nel fianco l’abbiamo tolta! Lentamente torneranno a sorridere anche Marte e Venere. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva anticipato che il mese sarebbe partito un po’ in salita, ma che la discesa sarebbe arrivata verso la fine. Il Cancro deve poi fare i conti con il suo umore sempre un po’ altalenante, ma in queste giornate c’è davvero una forte ansia. Se vi hanno promesso un rinnovo, potrete averlo entro marzo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2024/ Investimenti rischiosi per il Leone, la Vergine è un po' confusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA