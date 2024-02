Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2024/ Occhio alle parole, Bilancia! Lo Scorpione stringe legami forti

Oroscopo Paolo Fox: occhio al portafoglio Leone, la Vergine è tesa ma vincente

Leone, devi evitare qualche spesa di troppo, perché Giove recentemente ti ha messo alla prova, da questo punto di vista. Stai vivendo una bella settimana, ma intorno a venerdì, avrai un momento di fermo. Molti Leone, da adesso a maggio, proveranno a fare delle sperimentazioni, per avviarsi verso nuove vittorie a giugno. In amore, i single non vogliono propriamente fidanzarsi, ma si esercitano nelle passioni, scherza l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, il momento generale prevede delle buone opportunità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tuttavia oggi si parte con un po’ di ansia. Ieri c’è stato un forte stress, oggi va meglio, mentre domani e giovedì avrai un cielo strepitoso! La settimana è vincente, ma questa tensione è forse dovuta a una sorta di esame da affrontare, a una prova o a qualche intralcio che arriva improvvisamente e va risolto. Tutto ciò che inizia ora, in ogni caso, è fondamentale. I sentimenti hanno un grande cielo: i single sono forse un po’ reticenti verso l’amore, ma ora c’è anche la possibilità di provare emozioni nuove, anche trasgressive.

Bilancia, c’è ancora quel sentimento nel tuo cuore? Al momento il tema amore vede molti pianeti in dissonanza, ma dalla seconda metà di febbraio, torneranno favorevoli. Qualcuno si allontana, ma forse è solo per un breve periodo. Avere una persona solida ed equilibrata che ti sostenga, nei momenti un po’ difficili, e che dall’esterno osservi le tue problematiche incoraggiandoti, è importante. La salute migliora, per coloro che hanno avuto dei problemi, e sarà in crescendo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Evita di straparlare e di dire cose di cui poi potresti pentirti.

Scorpione, i sentimenti sono in primo piano. Pesci, Acquario, Capricorno sono segni ricorrenti nella vita di uno Scorpione e con questi segni zodiacali ci sono spesso rapporti solidi e duraturi. I lavoratori indipendenti possono impostare un progetto che potrà essere realizzato dopo il mese di giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.











