Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 gennaio 2024/ Sagittario re di cuori, l’Acquario può guardare il mondo in rosa

Oroscopo Paolo Fox: Venere importantissima per il Sagittario, il Capricorno ha un Marte un po’ stancante

Sagittario, punta su questo weekend perché abbiamo una Venere che regala emozioni sincere. È chiaro che non tutti vivranno l’amore ideale, anche perché sappiamo che il Sagittario cambia idea facilmente. Per esempio, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che è il segno delle avventure: più qualcuno è lontano e più lo desidera, poi quando ottiene ciò che vuole, la passione forse viene meno. Incontri comunque piacevoli, per chi vuole mettersi in gioco.

Capricorno, dovrebbe essere più facile parlare d’amore in questo weekend: abbiamo Marte nel segno! Il pianeta rappresenta grande energia, ma attenzione perché, dal punto di vista fisico può portare anche qualche piccolo fastidio. Il Capricorno, che di solito è una roccia, si sente un po’ più affaticato. Questo non toglie energia per portare avanti grandi progetti, ma può togliere la voglia di fare, soprattutto se si ha la netta sensazione di stare in un ambiente non proprio amichevole, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: tutto migliora con Venere positiva per l’Acquario, i Pesci avranno di più a breve

Acquario, Venere favorevole e tutto cambia: le relazioni, le amicizie e le sensazioni che si provano adesso. È importante evitare di continuare a fare cose che non piacciono e decisivo è sentirsi soddisfatti soprattutto di quello che si farà. Poiché l’Acquario è un segno che ama andare contro corrente, forse, in questo periodo, bisognerebbe evitare di fare troppa fatica per qualcosa per cui non ne vale la pena. Nuovi progetti in corso ed emozioni in vista, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, ti emozioni tanto! I nativi del segno sono degli artisti. Non tutti chiaramente lavoreranno nel mondo dell’arte, però anche quelli che hanno un lavoro legato all’attualità o alla matematica, hanno questa vena romantica che ogni tanto bisogna far uscire. Questo non è un periodo facile per le relazioni, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox: chi sente la necessità di confrontarsi con una persona, per verificare la tenuta di un sentimento, potrebbe sentirsi messo un po’ in disparte. Bando alle emozioni negative in queste giornate! La seconda parte di gennaio sarà migliore.











