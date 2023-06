Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2023/ Leone top in amore, mentre la Bilancia recupera

Abbiamo visto i cambiamenti di questo mese in atto, con la prima novità della settimana: l’ingresso di Venere in Leone. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci spiega nella rubrica di oggi, martedì 6 giugno 2023, quali sono gli effetti sui segni zodiacali. Vediamo cosa accade per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Leone, Venere ha iniziato un transito trionfale nel segno: sei protetto, dal punto di vista astrologico, per quanto riguarda le relazioni, un po’ meno sul lavoro, perché c’è una scontentezza, una lotta e una paura di non ottenere ciò che, in fondo, ti spetta di diritto. Se hai iniziato da poco una nuova “missione” nella vita, inevitabilmente sei un po’ preoccupato. Bisogna stare anche un po’ attenti ai soldi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché ne sono usciti troppi.

Vergine, non è escluso che tu abbia dei progetti e condividerli con la persona che ami sarebbe il top. Non bisogna invece essere prevenuti sui cambiamenti: la Vergine, di solito, non ama le situazioni di grande mutamento nella vita, perché cerca sempre di ribadire quello che sa fare ma, ogni tanto, una variazione sul tema potrebbe anche essere piacevole, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e rappresentare una nota in più, nella tua vita. Questa Luna in trigono permette di parlare anche d’amore.

Bilancia, velo di stanchezza e di stress, ma niente a che vedere con gli inizi dell’anno o con l’estate del 2022: per carità! Anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che piano piano tu stia riprendendo quota. Non devi dipendere dai giudizi degli altri: sei una persona tutta d’un pezzo e sai quello che vuoi, ma a volte ti fai un po’ condizionare dai pareri altrui. Non sono poche le coppie che hanno dovuto affrontare un problema, ma si recupera con Venere finalmente attiva.

Scorpione, adesso avrai bisogno di testare i tuoi sentimenti e le relazioni. Attenzione, per esempio, nei rapporti tra genitori e figli. Ultimamente, l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di scelte forzate che possono riguardare il lavoro e anche di tormenti e tensioni: non è detto, per esempio, che una situazione a cui tu aspiri possa continuare allo stesso modo. Questo Giove opposto rappresenta anche alcuni conti in sospeso: se hai sbagliato qualcosa in passato, qualcuno ti chiederà conto dei tuoi errori, soprattutto nei rapporti con un’azienda o con alcuni soci. L’amore dev’essere protetto, perché tornare alla sera esausti rappresenta un problema, se non si ha a fianco la persona giusta.

