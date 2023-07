Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2023/ I Gemelli sfruttino la bella Luna, il Cancro non tema i cambiamenti

Sole in Cancro e Luna in Acquario, anche se quest’ultima andrà in Pesci, verso sera. L’Oroscopo di Paolo Fox ci aggiorna sulle tendenze astrali di oggi, giovedì 6 luglio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo il responso per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: inizia la parte migliore della settimana per l’Ariete, il Toro taglia “rami secchi”

Ariete, oggi per te la Luna si trova in aspetto buono e in più domenica sarà nel tuo segno: questa seconda metà della settimana è interessante perché migliorano i rapporti con gli altri, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ogni tanto si impunta, è testardo e quindi può anche finire per avere qualche nemico, tuttavia è apprezzato per il suo modo di fare diretto e onesto e proprio per questo è anche molto amato. Ora bisogna sfruttare le conoscenze positive, per cercare di risolvere un piccolo problema. Venere favorevole alimenta l’amore!

Toro, questa Luna assorta potrebbe anche indicare tormenti o questioni che non si sono ancora risolte. Sappiamo che da giugno molte situazioni stanno cambiando e che si taglino rami secchi è possibile: Giove assicura comunque un finale valido, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Vivere complicazioni è normale, soprattutto se, in passato, sono stati commessi errori riguardanti soldi o questioni di carattere lavorativo. Tutto viene rimesso in gioco e, con ogni probabilità, ci sarà chi cambierà gruppo, ruolo o programma.

Oroscopo Paolo Fox: Luna in trigono per i Gemelli, il Cancro ha la Luna favorevole dal pomeriggio e per tre giorni

Gemelli, oggi abbiamo una Luna trigono, ovvero in aspetto buono, mentre le giornate di venerdì e sabato saranno un po’ più confuse, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: se bisogna parlare con delle persone che contano, il consiglio è quello di muoverti subito. A volte ti senti poco appagato, una sensazione portata da Saturno dissonante che riguarda, in particolare, coloro che ancora non hanno definito il loro ruolo nel lavoro oppure si ritrovano a fare le solite cose e questo comporta nervosismo.

Cancro, abbiamo tre giorni importanti con la Luna favorevole: risvegliare i sentimenti è necessario, perché sappiamo che questo segno zodiacale vive proprio di emozioni e i Cancro che pensano di poter fare a meno dell’amore mentono a loro stessi, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni adesso sono importanti e anche le novità di lavoro, perché è molto utile, in questo periodo risolvere dei problemi: forse c’è anche chi è in attesa di una risposta che non è arrivata, ma con Giove favorevole le novità ci sono. In un momento come questo è possibile che ogni cambiamento pesi e, poiché la prima parte dell’anno è stata piuttosto pesante, c’è ancora chi ha paura che qualcosa non vada per il verso giusto. Incontri favoriti per le prossime 48 ore: sì all’amore e sì all’amicizia.

