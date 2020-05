Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2020: Gemelli top, Pesci in lavoro e amore…

Pubblicità

ARIETE, GEMELLI, VERGINE E CAPRICORNO: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX NEL SUO OROSCOPO DI OGGI

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele, ecco i segni al top per oggi, 6 maggio 2020. L’Ariete finalmente alza la testa, liberandosi dall’opposizione della Luna che è stata piuttosto sgradevole nell’ultimo periodo. Nonostante sia un periodo molto complicato per tutti ora c’è la voglia di rilanciarsi. I Gemelli vivono una fase di grande recupero, Venere è intrigante e regala anche delle possibilità molto interessanti per quanto riguarda la possibilità di avere relazioni interpersonali. La Vergine può avviare dei progetti, consapevole ovviamente che non saranno fattibili da subito. Ci vuole un po’ di tempo e presto arriveranno delle risposte solo ed esclusivamente però se ci sarà la forza di aspettare. Il Capricorno è uno dei segni più forti questo lo dimostra il fatto che nonostante il lockdown ha una forza dirompente e davvero grande voglia di fare le cose e raggiungere risultati. Forse c’è anche chi fa un po’ troppo in questo periodo.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER CANCRO, VERGINE, ACQUARIO E PESCI

LAVORO – Campo del lavoro, ecco cosa sottolinea l’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro vive ancora uno stato di agitazione nella sua vita, con qualche situazione non facile da chiarire. Forse sarebbe meglio avere la forza di reagire. La Vergine può rispettare dei progetti professionali importanti in questo periodo anche se è evidente che non saranno attuabili da subito, per questo si deve avere la forza di aspettare e di evitare di farsi prendere dalla fretta. Qualcuno tra gli Acquario a fine marzo ha interrotto un rapporto professionale e nonostante la forza di poter provare a fare qualcosa di nuovo si dovrà aspettare un pochino prima di avere delle certezze. I Pesci sono confusi e poco razionali, ma devono capire che se si dovrà parlare con qualcuno lo si dovrà fare prima di venerdì mattina quando ci saranno alcune cose da sistemare e poco tempo per stare a riflettere.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Capitolo amore, andiamo a vedere cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox. Una Venere intrigante può regalare una fase di recupero per i Gemelli. Questo offre un momento interessante per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Il Toro è confuso e questo rischia di diventare un momento in cui si finisce con il litigare. Il segno quando è arrabbiato rischia di farsi travolgere dalla voglia di diventare dispettoso e questo può portare a discutere anche con una persona a cui si tiene molto. I Pesci sono confusi dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti. Se si dava credibilità a una persona forse ci potrebbero essere dei ripensamenti. Attenzione dunque a non sbilanciarsi troppo facilmente se non si hanno delle certezze in mano. Il Sagittario deve essere molto prudente per quanto riguarda il campo sentimentale, si è in difficoltà ormai da tempo in questo senso. Forse è il caso di andare con i piedi di piombo di fronte a diverse situazioni che rimangono un po’ complicate da gestire.



