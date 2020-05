Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2020 per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Pubblicità

Ariete, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a parlare dell’Ariete: giornata libera dall’opposizione della Luna, c’è voglia di riflettere su cosa fare nei prossimi giorni. E’ un periodo complicato, ma non il primo, sicuramente è da ricordare però nel passato ci sono stati momenti anche a livello nazionale non facili da gestire. Già dall’anno scorso il segno era affaticato e ha aggiunto ansie nella vita. La primavera inoltrata porterà a generare una grande voglia di risposta.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i Toro?

Toro: il segno è confuso e spaesato, questa attesa non deve diventare provocazione. Ogni tanto il segno quando è arrabbiato, magari con il partner, diventa dispettoso. Dal punto di vista fisico si è provati, consiglio relax.

Gemelli, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Ecco quanto sottolinea l’oroscopo di Paolo Fox per i Gemelli: si vive una fase di recupero con Venere intrigante, oroscopo interessante per le relazioni interpersonali. Tutto quello che interessava l’anno scorso ora non interessa più ma non c’è più Giove contrario come l’anno scorso. In questo periodo ci sono delle emozioni forti, non si deve trascurare l’amore.

Pubblicità

Cancro, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Cancro: non ci si deve dimenticare che la Luna governa il segno, bisogna pensare al futuro. Domenica sarà una giornata un pochino sottotono. Questo stato di agitazione è ancora evidente nella vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA