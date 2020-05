Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Sagittario di Paolo Fox

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il Sagittario: il segno deve essere prudente in amore. Il lockdown potrebbe aver creato situazioni soffocanti. Alcune situazioni hanno creato dei malintesi. Si devono programmare eventi per il lavoro ma in là nel tempo.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Capricorno: i pensieri si traducono in strategie. Alcuni si stanno dando anche troppo da fare, si è forti nonostante quanto è accaduto. Non è improbabile che si possano sfruttare delle occasioni.

Oroscopo dell’Acquario secondo le previsioni di Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto detto per l’Acquario: si cerca una tranquillità che non arriva. Qualcuno a fine marzo ha interrotto un rapporto di lavoro. Si recupera ora più che altro in amore. Non ci si deve buttare in spese pazze.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dei Pesci

Pesci: si è fatto confusione in amore? Se si credeva in una persona ora ci si crede un po’ meno. Questo giorno permette un recupero, ma se si deve parlare di cose importante si deve fare entro venerdì mattina.



