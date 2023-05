Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend (dalle frequenze di Radio LatteMiele) si apre con uno sguardo “tecnico” al cielo. Il calendario delle effemeridi per la giornata di oggi, sabato 6 maggio 2023, vede la Luna in Sagittario (domani sarà Luna piena), il Sole in Gemelli e Mercurio in Toro assieme a Giove. Marte è un po’ nervosetto nei confronti di Giove e potrebbe limitare il raggio di azione nei confronti di alcuni segno zodiacali. Vediamo cosa accade per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: dilemmi professionali per il Leone, la Vergine ha il solito problema familiare del weekend

Leone, in questo momento, per l’Oroscopo di Paolo Fox, il vero dubbio è la professione. Bisogna capire cos’è possibile fare, cosa no e soprattutto cosa ti conviene fare: è bello essere forti, orgogliosi e leali, ma se poi alla fine quest’atteggiamento porta conflitti eccessivi e perdita di denaro, chi te lo fa fare? Non è escluso che qualcuno accetti un incarico, anche a denti stretti. Per i sentimenti, oggi sei favorito da una bella Luna e, da giugno, Venere sarà in aspetto positivo per molti mesi!

Vergine, dovresti aver notato che, quasi sempre, fra venerdì e domenica, sei costretto a una sorta di pausa di riflessione. La solita pesantezza con i parenti o la famiglia di origine, in particolare se c’è da discutere questioni di soldi, è presente. Bisogna lasciarsi scivolare addosso le provocazioni e se devi chiarire qualcosa che non va, bisogna parlarne con calma o domani, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha un cielo decisamente migliore, lo Scorpione ha un’intuizione grazie alla Luna

Bilancia, ecco un periodo decisamente più tranquillo e compatibile con le tue aspirazioni future, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Con queste stelle si può decidere autonomamente e coraggiosamente quello che c’è da fare: che grande cambiamento, rispetto agli inizi dell’anno, quando c’erano tante indecisioni! Forse ti sentivi anche pressato a livello psicologico, occupato da tensioni che non ti permettevano di guardare il futuro in maniera serena.

Scorpione, perché all’Oroscopo di Paolo Fox piace la Luna che oggi tocca, in qualche modo, le emozioni del tuo cuore? Perché rivela un’intuizione. Sarà con te solamente nella notte e oggi e già andata via, però potrebbe avere illuminato o, in qualche modo,indicato qual è la strada migliore da seguire nelle prossime settimane. Queste stelle ti vogliono sereno, in qualsiasi modo tu riesca a raggiungere questa tranquillità.











