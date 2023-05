Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend (dalle frequenze di Radio LatteMiele) si apre con uno sguardo “tecnico” al cielo. Il calendario delle effemeridi per la giornata di oggi, sabato 6 maggio 2023, vede la Luna in Sagittario (domani sarà Luna piena), il Sole in Gemelli e Mercurio in Toro assieme a Giove. Marte è un po’ nervosetto nei confronti di Giove e potrebbe limitare il raggio di azione nei confronti di alcuni segno zodiacali. Vediamo cosa accade per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario a breve non avrà più Venere contro, il Capricorno entra nel clou della sua attività

Sagittario, la confusione in amore, ogni tanto, alberga nel tuo cuore. È davvero colpa tua o dei continui ripensamenti? Ti stanchi presto della gente, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutte le stelle sono pronte a favorire i progetti più importanti: i giovani potrebbero pensare di convivere o sposarsi entro l’estate. La buona notizia è che Venere, da domani, non sarà più contraria e con maggiore tranquillità si potrà anche affrontare una disputa d’amore.

Capricorno, devi impegnarti di più, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è che tu sia mai “andato a spasso” quando c’era un impegno importante da concludere, perché solitamente sei un tipo molto attento al dovere, però attenzione, perché ora si ingrana la marcia alta! Questo Saturno positivo e questo Giove amico (dal giorno 16) non solo ti permetteranno di collaborare con gente nuova e di lavorare in altri settori, ma potranno persino permetterti di tornare sui tuoi passi, se pensi di avere commesso uno sbaglio. Amore da tenere sotto controllo: la testa è altrove.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve tagliare rami secchi, i Pesci possono affrontare un passato che torna benevolo

Acquario, la Luna torna attiva, ma è in aspetto conflittuale nelle prime ore della giornata. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di fare le cose con calma. Giorno dopo giorno, la necessità di tagliare rami secchi ed aprire nuovi spazi per il futuro sarà sempre più ampia, ma una cosa è certa: l’amore e la passione non dovranno mai mancare nella tua vita. Passione anche per un lavoro, che diventerà sempre più importante nelle prossime settimane.

Pesci, nelle ultime ore ti sei sentito anche troppo agitato: meglio dimenticare tristi trascorsi e lasciarsi andare a un’evoluzione positiva, anche nelle storie d’amore, che da domani, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, possono ricevere una grande spinta, vista la nuova posizione di Venere. L’importante è arrivare a un traguardo: sarà tagliato a breve anche grazie a un cambiamento radicale che Saturno nel segno consiglia. Saturno, in astrologia, rappresenta anche il passato che torna, ma solamente quello buono: se hai interrotto una collaborazione o se hai un rimpianto che riguarda i mesi passati, sarà possibile tornare alla pari.

