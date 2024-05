Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2024/ È in arrivo una Luna particolare: chi sarà favorito?

Ultimo quarto di Luna in Ariete e secondo l’Oroscopo di Paolo Fox Venere crea qualche problema ai segni di fuoco, mentre il Toro e la Vergine sono favoriti in amore. Questa settimana vedrà un novilunio in Toro che sarà buono per i segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: Venere nel segno addolcisce la vita al Toro, la Vergine riprende in mano i sentimenti

Toro, per fortuna Venere riesce ad alleggerire situazioni complesse, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il cielo è favorevole a coloro che vogliono nuovamente riattivarsi, ma anche per tutti quelli che vogliono implementare la professione. Se ci son state diatribe o persone che ti hanno attaccato potrai avere la tua rivalsa. Giove è ancora con te per tutto maggio: le cause legali devono essere chiuse entro la fine del mese, anche con un accordo.

Vergine, affetti, amore, famiglia in primo piano. A maggio, chi è stato lontano potrà avere un riavvicinamento. Se c’è stata una crisi andrà risolta, ma l’Oroscopo di Paolo Fox pensa positivamente rispetto a chi, per esempio, desidera un grande amore, a chi ha firmato un accordo, a chi ha dovuto rinunciare a qualcosa (con Saturno in opposizione) a favore (Giove positivo) di qualcos’altro: avrai tutto ciò che ti hanno tolto. Verifica qualche questione economica sospesa.

Il Capricorno si riprende da un weekend no, l’Ariete è un po’ troppo impetuoso. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Capricorno, questo weekend non è stato proprio il top. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox potrebbero esserci stati momenti di stanchezza fisica o problemi personali. Il mese però è un mese molto importante che ti consentirà di completare i progetti che non eri riuscito a finire.

Ariete, in amore la logica è spesso fallace e potresti, a volte, non avere sempre così ragione. Quando l’Ariete si innamora stravede e strafa, però il rischio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è di essere troppo opprimente. La tua tendenza a importi non dev’essere esagerata in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox: l’amore è no per il Leone, il Sagittario non si deve lamentare in amore

Leone, in questo momento l’amore è un po’ troppo lontano: hai a che fare con Venere dissonante e una partenza della settimana che va un po’ a rilento. Molti dovranno fermarsi, per riprendersi fisicamente o per recuperare un amore. Il lavoro predomina e questo potrebbe mettere i sentimenti da parte, creando qualche problema, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, tu chiedi garanzie in amore quando tu sei il primo a essere uno spirito libero. Il Sagittario cerca l’originalità: non ti interessa qualcuno poi che si getta ai tuoi piedi e, in generale, cerchi ciò che gli altri non cercano. Questi sono giorni di verifica nell’ambito del lavoro, ma non rimandare le scelte, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

