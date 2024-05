Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2024/ Lo Scorpione si prepari a una Luna difficile e i Pesci sono al top

Il novilunio di domani porterà secondo l’Oroscopo Paolo Fox qualche disguido allo Scorpione, mentre l’Acquario non può piangere sul latte versato. Finalmente la Bilancia si libera dai pianeti opposti e i Pesci sono super favoriti.

Cancro, il tuo cielo parla d’amore e torna la passione, proprio in questa giornata. L’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di prenderti una pausa: hai attraversato un aprile burrascoso, magari anche in positivo, perché a volte serve uno scossone per cambiare le cose. Tutto adesso e in movimento e questo è un mese utile per programmare le cose che ti interessano.

Scorpione, se l’amore non c’è è perché forse stai pensando ad altro. Attenzione a domani e a mercoledì, perché ci sarà un novilunio un po’ teso: chi vive un’agitazione sentimentale o non accetta l’atteggiamento del partner, potrebbe stufarsi. Da metà mese, comunque, le stelle saranno più magnanime, promette l’Oroscopo di Paolo Fox . Nelle nuove imprese bisogna essere pazienti.

Pesci, Venere e Giove in buon aspetto fanno emergere i sentimenti e le emozioni. Forse metterai alla prova chi è al tuo fianco, perché necessiti sempre di conferme: non esagerare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le collaborazioni sono favorite da Saturno nel tuo segno, quindi chi ha rinnovato un contratto è contento e non sono escluse altre conferme nelle prossime settimane.

Gemelli, la comunicazione è il tuo forte e tu ami confrontarti, altrimenti ti annoieresti, e il contrasto accende il tuo desiderio. Alla fine di maggio Venere sarà nel tuo segno e un conflitto sentimentale potrebbe addirittura diventare intrigante, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Nuove opportunità da giugno.

Bilancia, finalmente sei uscito dalle opposizioni planetarie che, alla fine, si sono rivelate positive: quando una cosa non ha più senso di esistere è giusto terminarla. Può essere doloroso, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che non esista un oroscopo negativo e molto semplicemente, quando ci sono dei problemi vanno risolti e chi procrastina troppo sbaglia. Aprile è stato determinante in questo senso e, in amore, adesso cerchi qualcosa di concreto. Nuove decisioni per le collaborazioni.

Acquario, sei arrabbiato con te stesso, perché forse avresti dovuto essere più tempestivo. Per esempio, se c’è stato un calo del desiderio, saresti dovuto intervenire subito. Intanto non sbilanciarti troppo, perché potresti non avere le idee chiare su chi hai a fianco. Avrai le idee più chiare in amore, dopo il 23 maggio, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox . Sul lavoro ti senti molto ribelle.

