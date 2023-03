Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Alla vigilia della “partenza” di Saturno dall’Acquario, per approdare domani nel segno dei Pesci, si apre la nuova settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 marzo 2023, tratto dalla rubrica che tutti i giorni il famoso astrologo tiene su Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per i segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha un cielo forte, il Toro deve credere in se stesso

Ariete, ti riproponi di fare tante cose. Quando abbiamo un cielo forte, come quello di marzo e aprile, tutti quelli che hanno fatto una bella strada lavorativa, possono anche decidere di iniziare nuovi progetti, abbandonando quello che ormai è anche noioso. Chiaramente non tutti avranno modo di cambiare così facilmente, però questa evoluzione è importante: questo desiderio di spingersi in territori inesplorati è nel DNA dell’Ariete che, come sappiamo, è un grande conquistatore, un avventuriero. Non dimentichiamo anche che l’amore è importante e lo sarà ancora di più nei prossimi giorni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, il sale della vita può essere l’amore o il lavoro? Tutto può essere, ma in questo momento è fondamentale tenere un rapporto stretto con sé stessi, perché se non crediamo in noi stessi e se manchiamo di autostima, tutto il resto crolla, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo periodo, non solo hai una maggiore capacità di capire le cose che ti interessano, ma potresti addirittura ricevere una conferma. Il desiderio di rimettersi in gioco, dopo quasi due anni di scarsi risultati, è importante e chissà che tu non abbia anche la possibilità di vivere una nuova stagione della tua vita, ricevendo un incarico o delle responsabilità di rilievo. Il periodo è propizio ai contatti.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono affrontare discussioni, il Cancro dovrà decidere di un amore

Gemelli, questo cielo è più importante e interessante: abbiamo una settimana che permette di liberare la vita da qualche peso di troppo. Dal punto di vista lavorativo, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che, a breve, Saturno dovrà portare una sorta di confronto con delle persone che avranno un certo potere su di te. Dipende poi dall’età: chi è più giovane e alle prime armi nel lavoro si sentirà un po’ soggiogato da alcuni confronti, mentre chi è già professionista affermato dovrà semplicemente farsi valere. In ogni caso, prepariamoci a qualche discussione. L’amore può salvare!

Cancro, questo è un cielo particolare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Non solo tu hai un intuito davvero straordinario, ma in questi giorni sai che è meglio attendere, piuttosto che fare le cose di corsa. I nativi più giovani si troveranno in un momento di imbarazzo, per quanto riguarda l’amore e questo capita soprattutto se sono stati fatti dei passi falsi: entro il 22 bisognerà decidere l’andamento di una relazione.











