Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Alla vigilia della “partenza” di Saturno dall’Acquario, per approdare domani nel segno dei Pesci, si apre la nuova settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 marzo 2023, tratto dalla rubrica che tutti i giorni il famoso astrologo tiene su Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per i segni zodiacali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha una splendida Venere, la Vergine deve attendere per gustare una rivincita

Leone, una Venere molto forte e dal 20 avremo anche un Sole importante: preparati! L’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato più volte che questo è un periodo di sollievo. È importante anche lasciare certi luoghi comuni, per iniziare qualcosa di bello che ti interessa, anche di diverso rispetto al passato e qui possiamo dire che sta per arrivare un momento di forza soprattutto in amore. Ti troverai, ancora una volta, ad affrontare avvenimenti importanti nella vita sentimentale, grazie a questa Venere importante. Se pensi di essere stato troppo distratto dal lavoro, devi cercare di ricucire uno strappo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Vergine, rifletti bene su ciò che devi fare nelle prossime settimane. È vero che, a volte, la gelosia fa brutti scherzi, perché è difficile amare qualcuno lasciandolo totalmente libero, anche di andarsene: eppure solo questo è il vero amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono state delle preoccupazioni sentimentali, bisogna cercare di allontanarle. A volte è importante anche affrontare delle situazioni che fanno stare male, senza paura di peggiorare la situazione. Esce dal quadro astrale, in maniera piuttosto pronunciata, una possibile rivincita sul lavoro, ma da maggio, in quanto marzo e aprile sono mesi di osservazione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia lavora da dietro le quinte, lo Scorpione ha un bel cielo

Bilancia, ogni tanto è meglio guardare le cose da dietro le quinte, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Immagina di essere un attore che improvvisamente vuole fare il regista: per tante settimane ti sei proposto sul palcoscenico e adesso hai capito che certi meccanismi è meglio muoverli da dietro le quinte. Questo non limita affatto la tua capacità di azione, anzi! Potresti farti desiderare ed è la cosa migliore, visto che troppe opposizioni planetarie parlano di stress, di provocazioni che devi farti scivolare le cose addosso. Le discussioni saranno all’ordine del giorno: in famiglia, non tira un’aria buona, dalla fine del mese scorso.

Scorpione, vivere nella paura di non essere compresi può essere il tuo caso, ipotizza l’Oroscopo di Paolo Fox. Quando ti esprimi, in effetti, probabilmente gli altri non hanno la misura delle tue emozioni più vere e pensano che tu stia esagerando, soprattutto quando ti lamenti o pensi che alcune questioni vadano riviste secondo la tua logica. Fatta questa precisazione, questo cielo non è niente male! Se però l’amore ha vissuto qualche contraccolpo, andrebbe chiarito entro marzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA