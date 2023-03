Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2023/ Sagittario, Capricrono, Acquario, Pesci

Alla vigilia della “partenza” di Saturno dall’Acquario, per approdare domani nel segno dei Pesci, si apre la nuova settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 marzo 2023, tratto dalla rubrica che tutti i giorni il famoso astrologo tiene su Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per i segni zodiacali Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 6-12 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario affronta il suo destino, il Capricorno deve appurare un errore

Sagittario, la durata delle passioni, come quella della nostra vita, non dipende da noi: se il lavoro sta prendendo il sopravvento su tutto e pensi che i sentimenti, anche per colpa del destino, siano in pausa, non ti arrabbiare, ma sforzati invece di approfondire le nuove relazioni e le nuove emozioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore si fa vagabondo, ma non mancano di certo gelosie e passionalità, nei rapporti nuovi. Chi ha chiuso una storia per propria volontà o per destino, deve saper voltare pagina: ora tutto è riposto o, in qualche modo, puntato su di te.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, caccia all’errore! Se è stato fatto, perché si solito sei piuttosto meticoloso. Non è facile scoprire la ragione di un’improvvisa ondata di disturbi che coinvolge soprattutto i rapporti tra soci o collaboratori. È chiaro però che, in vista della seconda parte dell’anno, dove il successo arriverà e colpirà soprattutto i più forti che da tempo stanno perseguendo un obiettivo, è normale che tu metta alla prova tutti quelli che ti circondano. È un momento in cui bisogna ritrovare un po’ di armonia, anche in amore: persino le coppie che si vogliono molto bene si vedono meno e questo è un peccato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario sta per liberarsi di Saturno, i Pesci affronteranno tutto in modo più risoluto

Acquario, questo periodo è favorevole soprattutto dal punto di vista emotivo: l’affettività è particolarmente coinvolgente. Questa giornata è inoltre molto importante perché apre una settimana di grande rilievo, con una novità: da domani Saturno esce ufficialmente dal tuo segno zodiacale e questo significa che sarai più libero! Tutto quello che hai maturato, negli ultimi due anni, anche un nuovo lavoro o progetto, porterà successo: datti da fare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! In amore, c’è bisogno di maggiore serenità: se una persona non è proprio dalla tua parte, entro il 16 dovrai decidere cosa fare. Cerca quindi di mettere a fuoco i tuoi obiettivi.

Pesci, non aspettarti di raggiungere subito grandi risultati, ma di affrontare le cose in maniera molto diversa. Dovresti rendertene conto giorno dopo giorno e ancora di più da martedì. Sei diventato più risoluto e forse anche un po’ più irascibile, ma questo è normale, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché quando vivi delle situazioni che non ti piacciono, ora le rifiuti, mentre prima tutto sommato andavi avanti ugualmente. Mercurio nel segno, insieme a Saturno, porterà un’evoluzione. Fin da ora, segnaliamo le giornate di sabato 11 e domenica 12 come molto importanti, soprattutto per la vita sentimentale e non soltanto per i giovanissimi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA