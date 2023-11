Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 novembre 2023/ L’Ariete è super impegnato, il Toro rivede alcuni rapporti

Orosccopo Paolo Fox: giornata confusionaria per l’Ariete, il Toro medita una riscossa

Ariete, questa nuova settimana nasce con una Luna un po’ nervosa: quante cose devi fare? Hai fatto una scaletta precisa di tutto quello che devi portare avanti? In realtà, in questo periodo, c’è talmente tanta confusione che potrebbe saltare un impegno. Tra oggi e domani, evita l’aggressività verbale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Soluzioni comunque in arrivo e sempre un buon successo per tutti quelli che stanno portando avanti un progetto nuovo. Attenzione agli atteggiamenti frettolosi e bruschi e non strafare con il fisico: relax!

Toro, in questo lunedì inizia una fase di revisione di alcuni rapporti. Certo è che hai dovuto fare un passo indietro o ti hanno costretto a farlo. Quanta voglia hai di toglierti un sassolino dalla scarpa? In questi giorni, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se hai riscontrato delle complicazioni, è quello di lasciarti scivolare le cose addosso. Ogni cosa che fai sembra essere criticata! Chi ha lottato contro un qualcosa di difficile da superare, come contro un’infedeltà oppure da tempo chiede giustizia per una questione personale, avrà la possibilità di farsi valere, ma da fine mese.

Gemelli, periodo di verifiche: è significativo questo momento per il lavoro, dove però Saturno dissonante parla di progetti che sono rimasti un po’ fermi (qui l’Oroscopo di Paolo Fox parla ai liberi professionisti). L’indole idealista e un po’ spericolata dovrà fare i conti con le ineluttabili necessità della vita. È tempo di vedere i sentimenti sotto una nuova ottica: Venere sta per tornare attiva ed ecco perché, da mercoledì, via libera ai chiarimenti, ma anche alle nuove emozioni.

Cancro, se ci sono fastidi, è perché tu vorresti fare una cosa, prendendoti anche tutte le responsabilità del caso, ma c’è della gente che si mette in mezzo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di trovare un po’ di tempo per amare, soprattutto se il partner rimprovera qualche tua mancanza. È bene fare una verifica delle coppie che, soprattutto da mercoledì, con il passaggio di Venere in Bilancia, avranno più voglia di parlare e di chiarire questioni rimaste in sospeso.











