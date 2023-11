Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 novembre 2023/ Mercurio agevola il Sagittario e Venere è positiva per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: in arrivo Mercurio per il Sagittario, giornata un po’ caotica per il Capricorno

Sagittario, bisogna risolvere i problemi inerenti il denaro, ma Mercurio, tra pochi giorni, sarà nel tuo segno zodiacale e questo favorisce la professione, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è una persona che ha tentato di offuscarti, non riuscirà nel suo intento! Vivi una bella situazione astrologica e soprattutto le nuove iniziative sono quelle che possono avvantaggiarti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre 2023/ Il Sagittario valuta l'amore, il Capricorno ha un Marte ostinato

Capricorno, questa giornata parte in maniera un po’ confusa e forse dovrai rimandare un affare o un incontro. Una persona che, fino a qualche tempo fa, sembrava indispensabile o comunque di riferimento nella tua vita, potrebbe non esserlo più. Ecco che questo cielo, ancora di più da mercoledì, quando Venere sarà in aspetto particolare, ti invita proprio a fare una sorta di scrematura delle tua conoscenze e delle tue amicizie. Se per troppo tempo hai detto sì e hai lasciato passare tante cose, ora devi essere un po’ più severo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario in miglioramento, i Pesci hanno un bellissimo cielo

Acquario, c’è una bella Luna e una situazione astrologica migliore. Restano piccoli turbamenti per il solito Marte e per il solito sole che sono in aspetto particolare, quindi i nuovi progetti vanno, in qualche modo aggiustati. Per le storie di vecchia data che, soprattutto durante l’estate, hanno avuto dei problemi, purché siano ancora in piedi, torna una certa progettualità. Chi invece ha vissuto una crisi dovrà necessariamente voltare pagina e da mercoledì sarà più facile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, hai tanti pianeti a favore e dovresti davvero cogliere quest’occasione. Marte in aspetto buono aumenta il desiderio di amare, ma tutti i pianeti sono in aspetto interessante, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Se il cuore è solo da tempo guardati attorno! Giornate di riferimento arriveranno anche nel corso di questa settimana: il weekend potrebbe essere organizzato al meglio, se ti piace una persona, se vuoi fare un incontro speciale. Dipende dall’età e dalla situazione generale, ma il tuo percorso sentimentale sta cambiando ed è nuovamente favorevole. In più, nell’ambito del lavoro, potrebbe esserci l’occasione giusta per farsi valere, ma soprattutto un riscontro maggiore nei risultati. Questo avvantaggerà i liberi professionisti e quelli che guadagnano a contratto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA