Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 novembre 2023/ Segni zodiacali insidiosi per la Vergine, lo Scorpione si vendica

Oroscopo Paolo Fox: Venere riaccende il Leone, la Vergine si liberi del passato

Leone, tra oggi e mercoledì è possibile concentrare le cose più importanti. Per chi è già fortunato e da tempo sta vivendo una bella storia d’amore, porte aperte e progetti in grande stile, ancora di più da mercoledì, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo è pronto per far tornare un certo entusiasmo, ridare il giusto spazio all’amore e tante le sensazioni, che forse avevi dimenticato, e che ora tornano protagoniste.

Vergine, molto bene fare progetti, ma devi essere un po’ cauto nell’imporre il tuo punto di vista che potrebbe non essere quello di altri che stanno intorno. Bisogna liberarsi da retaggi del passato e iniziare un nuovo amore, se si è single. Per le coppie che si vogliono bene, grandi progetti. Attenzione se hai a che fare con persone del Toro, dell’Acquario e del Leone, mentre il segno del Cancro può essere un avversario abbastanza tosto: prudenza anche in questo senso, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Venere sta per fare il suo ingresso in Bilancia, lo Scorpione non pensi alle vendette

Bilancia, la Luna è favorevole e mercoledì arriva Venere! l’Oroscopo di Paolo Fox spera davvero che tu abbia la forza di coniugare ciò che pensi e ciò che desideri fare: mente e spirito non collaborano per portare le soluzioni migliori in tempi brevi. È un oroscopo molto diverso rispetto agli inizi di ottobre: questo cielo porta momenti di tregua nelle tue battaglie che, se non si ha proprio torto marcio, sarà possibile vincere.

Scorpione, arriveranno delle buone novità! Questo è un cielo che porta delle soluzioni: probabilmente hai il dentino avvelenato con delle persone che avresti voluto fossero un po’ più solidali con te. Forse il problema di alcuni Scorpione è proprio quello di dedicarsi a piccole vendette, anziché pensare che la vita è una e bisogna godersela: non avere pensieri retroattivi, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox! Nelle nuove storie d’amore, ci vuole più pazienza e prudenza, ma molto potrà nascere tra oggi e dicembre.

