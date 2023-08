Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023/ Giornata utile per il Sagittario, contrasti di idee per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si ritagli momenti per evadere, il Capricorno stia attento ai collaboratori

Sagittario, se devi discutere di cose importanti, lunedì e martedì sono giornate utili, poi mercoledì e giovedì potrebbe tornare qualche piccolo livore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Per voi Sagittario è sempre importante evadere: prende l’auto o la bici e uscire fuori da una situazione pesante, vedere luoghi nuovi o, se non potete muovervi, aprire un libro, viaggiare con la fantasia. Il tema del viaggio non è solo fisico: il Sagittario ha bisogno di immaginarsi altrove. Questa Venere potrebbe essere un incentivo ad amare anche una persona straniera o qualcuno che non abita nella stessa città. Il Sagittario che si mette in gioco avrà di più e chi ha già una storia la perfeziona.

Capricorno, molte persone dicono che sei diventato troppo intransigente: forse non ti conoscono bene, perché tu sei intransigente dalla nascita. Tuttavia è vero che ora lo sei un po’ di più, perché hai in mente dei progetti molto importanti e, di conseguenza, hai bisogno di persone attorno molto forti. Se qualcuno non ti segue e non accetta il tuo ruolo dominante, potrebbe anche arrabbiarsi. Qualche piccola disputa con la Bilancia o con l’Ariete potrebbe capitare, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. È un cielo importante anche per l’amore.

Acquario, oggi abbiamo un po’ di stelle strane. È un periodo in cui potresti ritrovarti in una condizione particolare: forse vorresti fare tante cose e non puoi farle oppure devi dire “no” a qualcuno che poi si offende. Questi “no” riguardano l’amore e anche il lavoro. Il vero rischio è rappresentato dalla ripetitività che potrebbe scatenare noia e insoddisfazione, nei legami, non solo di lavoro, ma anche in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, c’è qualche piccola perplessità da superare. Alcuni pianeti in opposizione rappresentano la necessità di programmare qualcosa di molto importante, però attenzione agli accordi: tu potresti pensarla in un modo e avere a che fare con persone che la pensano in modo diametralmente opposto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna usare al meglio questo momento un po’ particolare per cercare di risolvere i problemi e non per entrare in competizione: questo vale anche per l’amore che oggi comunque è un po’ più favorito.

