Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2020/ Bilancia, Sagittario, Pesci e Scorpione

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile per Bilancia e Sagittario

Ecco quanto detto per Bilancia e Sagittario nell’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia deve pensare a emozioni da vivere a partire dalla primavera, chi ha rimandato convivenze o matrimoni ci può ripensare, ci sono nuove conoscenze anche su internet e sarà più opportuno guardarsi attorno al più presto quanto torneremo più liberi. Venere è ottima e importante, premia chi ha già un amore e vuole stabilizzarlo grazie al buon aspetto in Saturno. Il Sagittario se ha una persona troppo morbosa o ansiosa non ce la fa più, è il momento di verifica della tenuta di un rapporto, o si continua insieme oppure ognuno va per la propria strada. Di qui a giugno si capirà di che pasta è fatto poi un legame. Attenti nel lavoro dove non si deve pretendere quello che ora non si può avere.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Pesci e Scorpione

Soffermiamoci su Pesci e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci devono esplorare il settore sentimentale ma con prudenza, chi ha alcune storie non è convinto e dall’11 poi il cielo è accondiscendente, ciò che ha a che fare con i batticuori è davvero sottotono e in tutti i legami di lunga data ci vuole più attenzione. Spesso vi ritrovate ad avere a che fare con persone ambigue. Le ambiguità per voi non devono essere un punto di riferimento. Lo Scorpione ha un periodo strano e con i pianeti in opposizione sarà facile per voi perdere la pazienza più volte, attenti in questi giorni di aprile, siete stanchi e molto annoiati. Attorno al 23 ci sarà una fase di grande tensione. Si è decisamente provati. Giovedì la Luna è nel segno e arriva qualcosa in più.



