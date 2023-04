Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oggi, venerdì 7 aprile 2023, è il Venerdì santo che precede la Pasqua dei cattolici. Sarà quindi un weekend di festa per molti e l’Oroscopo di Paolo Fox non può mancare, dalle frequenze di Radio Lattemiele, nel rivelarci il punto di vista delle stelle. Scopriamo cos’hanno da dire a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox: pianeti complicati per il Leone, la Vergine ha una bella Luna

Leone, ci sono giornate in cui prendi tutto un po’ troppo di petto e venerdì e sabato sono due giornate che nascono con Luna, Mercurio e Venere in aspetto complicato. È stata una settimana in cui spesso ti sei dovuto scontrare con delle persone e forse, talvolta, anche un po’ pesante, te ne sarai reso conto. Nelle prossime 48 ore, la cosa migliore da fare è limitare lo stress, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Ricorda comunque che Giove protegge fino a metà maggio ed è probabile che una situazione di lavoro sia ancora in sospeso: non sai se ti chiameranno oppure no, non sai se tu vorrai partecipare o no a un certo progetto. Tutto è in balìa dei venti.

Vergine, più ci avviciniamo alla parte finale del mese di aprile e più arriveranno delle certezze. Oggi e domani abbiamo la Luna in sestile (aspetto positivo) e quindi queste sono giornate utili per parlare, riflettere e fare progetti. Soltanto domenica pomeriggio potresti sentirti un po’ fiacco, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: viste le stelle sarebbe meglio trascorrere Pasqua e Pasquetta in maniera molto serena e senza stress.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve ritrovare serenità, lo Scorpione affronta scelte importanti sul lavoro

Bilancia, questo è un cielo che piano piano inizia a dare delle risposte. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che hai ancora addosso delle tensioni nate negli ultimi mesi. Chi non è in perfetta forma, chi in questi giorni ha dei problemi, non deve prendersela con questo mese, ma con il periodo più agitato che è stato quello tra gennaio e marzo. Addirittura, qualcuno ha portato avanti dei problemi dall’estate scorsa. In generale, anche chi è in coppia ora deve ritrovare un po’ di serenità.

Scorpione, avere la Luna nel segno aumenta una certa irascibilità, proprio perché non riesci a farti scivolare le cose addosso. Chi ha lavorato per anni in un’azienda e ha fatto sempre le stesse cose, l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che possa cambiare dei riferimenti. In questo periodo, hai bisogno di muoverti con cautela e di fare delle scelte importanti che riguardano il lavoro, soprattutto se un contratto sta per finire oppure vuoi importi in altri ambienti. Tutto è in trasformazione.











