Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi, venerdì 7 aprile 2023, è il Venerdì santo che precede la Pasqua dei cattolici. Sarà quindi un weekend di festa per molti e l’Oroscopo di Paolo Fox non può mancare, dalle frequenze di Radio Lattemiele, nel rivelarci il punto di vista delle stelle. Scopriamo cos’hanno da dire a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve essere paziente co alcuni segni zodiacali, il Capricorno è molto impegnato

Sagittario, avremo un picco massimo nella giornata di Pasqua, perché la Luna toccherà il tuo segno nel pomeriggio, e quindi, tra venerdì e domenica, è necessario frequentare le persone più piacevoli che conosci, fare qualcosa di divertente o stare accanto a chi ha bisogno di te, in questo momento. Nei rapporti con alcuni segni, Ariete e Toro, ci vuole un po’ più di pazienza. Nuovi amori interessanti, ma attenzione a non lasciare il certo per l’incerto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un cielo che porta incarichi e soddisfazioni: i giovani che si affacciano al lavoro avranno delle buone opportunità, altri semplicemente raccoglieranno tutto quello che hanno seminato nel passato. Non si sta davvero con le mani in mano! Col Sole in aspetto critico, l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di stare attenti alle finanze, ma Mercurio e Venere danno spazio a consensi e accordi. Novità, ma anche responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è un po’ giù di corda in amore, i Pesci possono fare grandi cose

Acquario, pensare troppo alle cose che ancora devi finire di fare può portare delle ansie e anche se tu non ami le feste comandate, forse sarebbe il caso, in vista della giornata di Pasqua, di non agitare troppo la situazione. Se poi stai vivendo una relazione sentimentale poco chiara, doppia prudenza! Perché questa in arrivo potrebbe essere una Pasqua vissuta in solitaria, anche da chi è in coppia. È come se, in questi giorni, dovessi ritrovare un po’ di serenità interiore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, abbiamo una Luna in buon aspetto e hai una bella carta da giocare: quella della comprensione e dell’affetto. Nullaosta alla realizzazione di un progetto! È anche probabile che, in questi giorni, tu possa trovare delle soluzioni a vecchi problemi. Quelli che non riescono a stare bene possono essere tutti coloro che non si staccano dal passato, da ferite maturate negli ultimi anni. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia sempre di voltare pagina: capita a tutti di vivere momenti complicati ed è la vita che è fatta così, ma sta alla nostra abilità riuscire a trovare qualcosa di buono, anche nelle situazioni più pesanti. In questo fine settimana, potrai ritrovare una piacevole tranquillità. Naturalmente, cerca di frequentare persone che ti vogliono bene e che ricambiano i tuoi grandi sentimenti.

