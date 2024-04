Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2024/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

I segni di terra devono stare un po’ attenti a questo cielo infuocato, vista le presenza di tanti pianeti in un segno di fuoco come l’Ariete, tuttavia i cambiamenti in corso sono per il meglio. Questo vale per il Toro, ma anche i Gemelli sono più concreti e non fanno sconti.

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete superstar, il Toro ricostruisce

Ariete, sei il numero uno n assoluto con un novilunio che sarà più intenso domani, ma che anche oggi è importante, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Se vuoi recuperare smalto nel lavoro e impegnarti, queste sono le stelle per te! Attenzione solo con le parole, vista la tua tendenza a polemizzare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, Scorpione e Pesci

Toro, hai molto da ricostruire e non ha senso voler tornare al passato in questa fase: devi accettare i cambiamenti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se per un segno di terra come il tuo non è facile. Una domenica di riflessione.

I Gemelli non accettano compromessi, il Cancro ha tre giorni tesi: il responso dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, in questo momento non tergiversi più con questo transito di Venere, ma ti impegni concretamente per cambiare le cose e non ti limiti a sperare. C’è un rinnovato entusiasmo con nuovi progetti e coinvolgimento delle persone che ti circondano, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Gemelli, Bilancia e Acquario

Cancro, fino a martedì cerca di mantenere la calma, perché il rischio è di arrabbiarti o distrarti. Ci sono questioni di soldi di cui parlare, cerca di essere equilibrato nelle situazioni che comportano delle tensioni, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Tutto va meglio per il Leone, mentre la Vergine deve stare attenta agli eccessi. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Leone, il pianeta Giove ha causato problemi in famiglia, anche importanti, come la perdita di un riferimento. Ora invece le stelle estive sono di recupero in tutto! Se sei circondato da persone positive, hai già progetti da mettere in pratica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore torna in primo piano!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Toro, Vergine e Capricorno

Vergine, sei molto teso in questi giorni, tuttavia Venere non è più opposta, quindi la famiglia va curata, anche se la tranquillità non è stata minata a causa tua, ma per le circostanze esterne. Cerca di riguardanti fisicamente: Marte ti mette in guardia su situazioni che possono essere pericolose e dagli eccessi, avvisa l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA