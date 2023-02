Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per oggi martedì 7 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele inaugura la gara dei segni zodiacali che affronteranno anche il Festival di Sanremo! L’astrologo non dà indicazioni per ora, tuttavia possiamo giocare a intuire chi sarà più fortunato e potrebbe vincere. Scopriamolo iniziando con le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete lotta per farsi valere, il Toro potrebbe vincere qualcosa

Ariete, in questi giorni non manca una certa veemenza e forza. Stai lottando per ottenere giustizia, anche perché Giove nel segno rappresenta proprio questo: il desiderio di imporsi, ma soprattutto di far emergere le proprie opinioni. Muoviti con dolcezza, con comprensione, altrimenti c’è il rischio di vivere tutto con troppa enfasi. Comunque Giove è sempre nel segno e lo sarà fino agli inizi di maggio: l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che sia il momento giusto per farti valere.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che questa settimana si concluda con una bella vittoria. Il Toro non sopporta di essere contraddetto, soprattutto quando pensa di avere ragione e, in effetti, questo è un momento in cui puoi avere ragione. Oggi abbiamo un ottimo cielo per vivere emozioni e chi ha in corso, una prova, una gara o deve superare un esame, avrà possibilità per superare ostacoli e magari per vincere. È un momento giusto per farti valere.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono arginare l’impatto negativo del lavoro sui sentimenti, il Cancro vive una giornata un po’faticosa

Gemelli, alcune questioni di lavoro irrisolte si sono abbattute sulla vita sentimentale, perché quando ci si sente stanchi e nervosi, è più difficile realizzare come stanno le cose. Per una persona dei Gemelli è complicato vivere giornate senza far nulla, però poi attenzione a non fare troppo perché ci si stanca: bisognerebbe cercare di ritrovare un certo equilibrio, anche perché ti capita, di recente, di arrivare a sera esausto, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, non abbiamo più quel periodo brutto della fine dell’anno scorso o, se non brutto, problematico. L’Oroscopo di Paolo Fox promette che piano piano ci avviciniamo a una svolta: Giove, nella seconda parte dell’anno, sarà dalla tua. Questa giornata però è ancora un po’ faticosa, perché ti trovi in una condizione particolare: vorresti risolvere un problema, ma evidentemente ci sono troppi blocchi attorno. Problemi per alcune frasi che hai detto: dare giudizi affrettati non è la cosa migliore da fare.











