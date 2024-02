Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2024/ Ritorni di fiamma per il Capricorno, i Pesci scordino le lacrime

Oroscopo Paolo Fox: non dire “ti amo” Sagittario, ritorno di fiamma per il Capricorno

Sagittario, ti piacciono i cambiamenti! Per esempio, i Sagittario che non hanno particolari legami ogni weekend frequentano ambienti e persone diverse, perché lo scelgono oppure perché semplicemente capita così. I single, in questo momento, non promettano amori eterni, perché potrebbero prendere una cantonata, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia ci saranno belle emozioni da vivere.

Capricorno, Marte ti dona una solida stabilità ed è in buon aspetto con altri astri. Tu sei proprio una roccia! In amore non sei molto espansivo, però sei sempre molto presente con le persone che ami che hanno bisogno di una mano. L’amore è premiato e c’è anche chi proverà a tornare sui suoi passi con una vecchia storia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, aspettati pure qualcosa di più, perché manca poco all’arrivo di tanti pianeti nel tuo segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Le soluzioni che troverai non dovranno dipendere da nessuno, perché vuoi essere libero e indipendente. A breve l’amore sarà illuminato: potresti anche semplicemente trovare un po’ di tranquillità, l’ideale dopo un periodo di caos. Ritrovare te stesso ti può dare la forza per ripartire e ottenere nuovi successi!

Pesci, il momento è un po’ conflittuale, ma vedrai che si recupera presto. Cerca di cancellare le emozioni negative, soprattutto se, all’inizio dell’anno, hai versato qualche lacrima per l’amore. I single vorrebbero essere un po’ più considerati: una bella vacanza farebbe al caso vostro! Il lavoro è da seguire con attenzione: contratti e progetti dovranno essere chiusi entro maggio. Dopo questa data, le opportunità saranno meno, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

