Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 gennaio 2024/ Ariete e Cancro sono un po’ stressati da Marte

Oroscopo Paolo Fox: Marte agita l’Ariete, il Toro è un po’ tartassato dagli altri

Ariete, ancora una volta l’Oroscopo di Paolo Fox vuole spingerti, se mai ce ne fosse bisogno, all’azione. Questa è una domenica che può essere produttiva anche a livello di pensieri. C’è bisogno di fare qualcosa di più. Il nuovo transito di Marte potrebbe mettere un po’ in agitazione quelli che hanno un fastidio fisico che va superato. Il consiglio è di stare lontano da tutti coloro che possono creare dei disagi. Attenzione con Capricorno e Cancro

Toro, non isolarti, fai i tuoi ragionamenti e cerca di portare avanti ciò in cui credi davvero, perché il rischio è quello di ascoltare persone che ti vogliono bene, ma che hanno, nei tuoi confronti un atteggiamento troppo impositivo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu vuoi scaricare le complicazioni eppure hai attorno delle persone che in realtà creano un po’ di disturbo. Una questione legale o finanziaria andrà risolta entro metà maggio.

Gemelli, una domenica foriera di buone opportunità, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox si chiede cosa sia accaduto tra Capodanno e i primi giorni di gennaio, perché aveva avvertito i Gemelli che ci sarebbe stato qualche momento di disagio, qualche tensione di famiglia o una preoccupazione per una persona cara. Le giornate di lunedì e martedì saranno un po’ faticose ed evidentemente c’è ancora qualcosa da chiarire oppure non ci si sente del tutto liberi.

Cancro, puoi arrabbiarti solo se pensi di aver fatto delle scelte sbagliate: non con gli altri, ma con te stesso. La gelosia è giusta in certi rapporti, ma può diventare un’arma a doppio taglio: ci vuole la giusta misura in tutto ciò che fai. Se a dicembre c’è stato un momento di confronto, a livello sentimentale, adesso bisogna capire chi si ha al fianco. I prossimi giorni invitano ad essere prudenti in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

