Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 gennaio 2024/ Bilancia e Scorpione contino su una Venere amica

Oroscopo Paolo Fox: amore top e lavoro un po’ in stand by per il Leone, la Vergine lotta con chi non risponde

Leone, Venere ti vuole bene, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo non è ancora così limpido come lo sarà nella seconda parte dell’anno, per il lavoro, ma può essere speranzoso e importante per le relazioni. Chi ha chiuso una storia ne può trovare un’altra, chi ha una storia ufficiosa vorrà ufficializzarla. Questo è un periodo in cui devi riflettere bene su ciò che è importante fare. Per quanto riguarda il settore del lavoro, però, i liberi professionisti hanno una sorta di indecisione che è creata soprattutto dall’esigenza di fare qualcosa di nuovo e di impostare un progetto che ancora non si conosce del tutto.

Vergine, conflitti da risolvere? Sì, ma per fortuna non sono più interiori e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ti vede in conflitto con persone che semmai non ti hanno dato delle risposte: forse sei i attesa che qualcosa si sblocchi. Giorno dopo giorno, stai riacquistando una grande fiducia nel futuro. Chi ha un’attività in proprio potrebbe, nel corso della seconda parte del mese di gennaio, avere qialcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox: Venere aiuta il recupero della Bilancia, l’amore è positivo per lo Scorpione

Bilancia, contare sul buon aspetto di Venere è importante. Questo è un anno di grande rilevanza e se ne accorgeranno soprattutto quelli che devono recuperare energia fica, perché l’estate non è stata molto facile da gestire, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista fisico e amoroso ci sono tanti progetti che vanno rivalutati e riequilibrati. Chi cerca un sentimento vero lo può trovare.

Scorpione, guarda il futuro con interesse! È nato un amore o un’amicizia a dicembre? Portate avanti queste emozioni, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché è vero che ora il lavoro e le questioni economiche tolgono tempo alla passione, però poi non sarà più così. Oggi c’è una bella Luna nel segno che porta intuizioni, Marte è favorevole al recupero. Toro e Acquario sono segni che, ogni tanto, possono metterti in imbarazzo, però bisogna andare oltre le singole questioni private. Emozioni nuove in arrivo.

