Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 gennaio 2024/ Cambiamenti importanti per Sagittario e Acquario

Otoscopo Paolo fox: cambiamenti in vista per il Sagittario, il Capricorno ha Marte che accende la passione

Sagittario, questa Venere nel segno ha il potere di rinvigorire i rapporti. Leone, Ariete e Toro sono segni che, in questo momento stanno rivedendo la propria vita. È importante recuperare sensazioni positive. Forse il 2024 porterà un cambiamento di ruolo o di vita, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo può anche indicare che alcune persone che hai ora attorno, non saranno più le stesse, intorno a maggio e giugno.

Capricorno, non sottovalutare l’amore E Marte nel segno porta anche il risveglio della passione. Chissà che tu non possa rivalutare qualcuno che avevi messo alla porta qualche tempo fa. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda sempre che il Capricorno deve fare i conti tra mente e cuore: a volte certe soluzioni, dal punto di vista concreto sono le migliori da adottare, ma dal punto di vita emotivo non sono così facili da accettare. È una fase in cui stai cercando di riequilibrare vita privata e professionale.

Acquario, sei pronto alle novità? Questo Giove dice che un rapporto professionale potrebbe cambiare entro maggio, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox rileva un cielo importante e quindi anche se ci sono state delle preoccupazioni, via via saranno allontanate. Non bisogna avere paura di rigenerarsi e modificare la propria vita, anche rinunciando a qualcosa. Dicembre è stato un mese pesante o comunque lento per le relazioni, ma gennaio offre qualcosa di più.

Pesci, c’è stato un dubbio d’amore, presente anche in questi giorni? Che tipo id dubbio è? Se il tuo cuore solo è difficile ritrovare tranquillità e bisogna aspettare la fine del mese, se invece aspetti un ritorno di fiamma, bisogna capire se è fattibile o no, perché le stelle non fanno magie. In questo periodo, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova tormentato e devi capire da che parte portare i tuoi sentimenti, perché qui bisogna legarsi a una persona che sia piacevole e dia serenità. Pare, invece, che da qualche tempo ci siano delle defezioni, sospetti e gelosie eccessive. Questa è una domenica che invita a prendere coscienza di quello che provi ed eventualmente di ciò che vorrai vivere nel corso delle prossime settimane.

