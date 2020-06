Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2020/ Cancro, Scorpione, Pesci, Acquario…

Pubblicità

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per i Gemelli sarà una domenica 7 giugno all’insegna di questo lungo transito di Venere che sembra regalare grandi emozioni per quanto riguarda l’amore, anche se un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire generando qualche discussione. Le problematiche nate a causa di fattori esterni devono essere affrontate con chiarezza. Nati Bilancia? La situazione che si andrà a delineare durante i prossimi due mesi richiede di essere affrontata con una buona dose di pazienza, nonostante l’ultimo periodo sia stato già piuttosto pesante a causa di alcuni progetti che si è stati costretti a rimandare. Chiusura dedicata all’Acquario: Momento utile per organizzare progetti, purché si riesca a prestare un occhio di riguardo all’aspetto economico. Alcuni cambiamenti non possono più essere rimandati, anche riguardanti la salute.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Scorpione, Pesci cosa aspettarsi dalla giornata di oggi?

Concentriamo la nostra attenzione sui segni d’Acqua oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo parte dal segno del Cancro e per questa domenica 7 giugno intravede nelle stelle una giornata di lieve disagio, in cui sarebbe meglio riuscire ad evitare dispute con Capricorno, Ariete, Bilancia e Leone. Giugno e Luglio saranno mesi di recupero, soprattutto per chi ha dovuto affrontare qualche difficoltà durante l’ultimo periodo. Sul piano lavorativo e finanziario Giove in opposizione sembra segnalare un ammanco finanziario da colmare. Per lo Scorpione sembrano riemergere alcune buone opportunità utili a progettare il futuro con maggior chiarezza. Le questioni di carattere pratico potrebbero essere messe un po’ in disparte dal forte desiderio di una tenera compagnia senza complicazioni, specialmente durante queste giornate. Chiusura dedicata al segno dei Pesci: giornata più tranquilla dopo un po’ di giorni piuttosto conflittuali. Se si desidera riuscire a recuperare un sentimento, questo periodo potrebbe offrire qualche opportunità utile, anche se prima di Agosto non sarà possibile ritrovare la tranquillità cui si auspicherebbe.



