Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2023/ Toro pressato da Giove e Gemelli con Venere superstar

Mercoledì 7 giugno 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox oggi entra nel vivo dei transiti planetari del mese, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come se la cavano Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è indaffarato ma si gode i sentimenti, il Toro ha una pressione positiva ma elevatissima

Ariete, sai che in questo periodo sei pieno di cose da fare, ma in fondo ti piace, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. L’unica cosa che non bisognerebbe fare è sollevare polemiche, ma se sono gli altri a metterti in condizioni di dover reagire e discutere di questioni di un certo peso, inevitabilmente non potrei stare tranquillo. Questo è il caso anche di chi deve risolvere un contenzioso di tipo legale o magari, in questo periodo, deve mettere a posto alcune questioni di soldi. La novità è che Venere ha iniziato un transito molto bello e importante e questo aumenta la fortuna in amore, negli incontri e anche in famiglia.

Toro, la pressione dei pianeti è altissima, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse qualcuno non riesce a dare tutto quello che vorrebbe in amore, perché preso dal lavoro e questioni di soldi. Questo non significa che l’oroscopo sia difficile, ma è probabile che questo Giove nel segno, di per sé ottimo, abbia comportato una serie di responsabilità talmente pesanti che adesso c’è stress e addirittura qualcuno cerca di starsene per conto suo. Non riversare questa tensione in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Venere splendida per i Gemelli, il Cancro oggi ha la Luna opposta

Gemelli, la pagina dell’amore sarà scritta a caratteri d’oro: l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a quelli che hanno vissuto una crisi e vogliono risollevarsi da un periodo difficile. Il nuovo transito di Venere durerà mesi ed è molto favorevole anche per i nuovi incontri. Se ci sono ritardi, sarà possibile consolarsi con l’amore: ritardi di lavoro o ritardi nella gestione di un conflitto legale, per il quale fremi nell’ottenere una soluzione.

Cancro, la Luna è opposta e quindi c’è un po’ di entusiasmo in meno. Tuttavia, se guardiamo le stelle di questo periodo e le confrontiamo con quelle di inizio anno, non c’è paragone! Quindi via libera: si ragiona meglio e il lavoro può tornare in auge. Questo è un periodo persino privilegiato, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio essere concreti e non lasciarsi andare a inutili ed evanescenti emozioni, soprattutto chi è rimasto solo e da tempo cerca un sentimento vero.

