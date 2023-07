Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2023/ L’Acquario verso il futuro e i Pesci con i déjà-vu

Luna in Pesci in quest’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 luglio 2023, che precede il weekend. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, vediamo come si comportano Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario potrebbe essere libertino, il Capricorno deve liberarsi dai seccatori

Sagittario, a volte ci si può innamorare anche di più persone: facciamo due persone, non esageriamo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se non è detto che il Sagittario adesso abbia tutto questo sentimento trasgressivo nella testa, però è vero che un Sagittario deluso e che non si sente amato, potrebbe, con una Venere così eccellente, guardarsi attorno e anche trovare. Questo weekend porterà un buon aiuto un po’ per tutto. Cambiamenti di lavoro, ruolo o mansione.

Capricorno, difficile fermarti: le intuizioni valgono! Devi solo fare piazza pulita di qualche seccatore e di qualcuno che cerca di rovinarti la festa. Questa è una cosa che l’Oroscopo di Paolo Fox dice addirittura da un paio di mesi. Le incomprensioni potrebbero aumentare i questo momento, ma tu saprai come agire e come risolvere anche alcune perplessità.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario quand’è folle sa quello che fa, ritorno al passato per i Pesci

Acquario, ci sono tanti pianeti in opposizione: Giove è contrario, quindi come pensare di essere del tutto tranquilli? C’è anche chi ha lasciato il certo per l’incerto, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che l’Acquario è un segno zodiacale che innanzitutto non vuole vivere condizionamenti e imposizioni e quando fa delle scelte apparentemente folli, in realtà è molto consapevole di quello che sta portando avanti. Sentirsi liberi da vincoli e costrizioni non è facile, soprattutto quando si deve portare a casa lo stipendio, ma in questo momento è possibile guardare a un futuro diverso.

Pesci, il fatto che la Luna oggi si trovi nel segno è fonte di ispirazione e Saturno può portare una nuova condizione di vita: questo è veramente importante. Se non ti sta più bene un gruppo di lavoro, fai una richiesta per evadere e andare altrove. Ricorda sempre quello che l’Oroscopo di Paolo Fox ripete da un po’: Saturno rappresenta il passato e quindi con il passato avrai a che fare: che sia una persona, un ruolo o un progetto che avevi dimenticato, quantomeno ti sarà proposto un déjà-vu.











