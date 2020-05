Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2020: Cancro top, Gemelli in amore e lavoro…

Pubblicità

GEMELLI, CANCRO, VERGINE E SCORPIONE: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX NEL SUO OROSCOPO DI OGGI

L’oroscopo di Paolo Fox si prende il palcoscenico di LatteMiele, ecco i segni top di oggi 7 maggio 2020. I Gemelli si sentono arrivati a un possibile momento svolta, con qualcuno che potrebbe recuperare. La crisi era prevista quindi ci si è fatti trovare pronti. Inoltre Venere nel segno regala una spinta in amore davvero molto interessante. Si potrebbero sbloccare diverse cose. Il Cancro si è finalmente liberato dall’opposizione di Saturno ed è pronto a tornare in piedi per fare quello che ha sempre adorato fare nonostante il momento non lo permetta del tutto. La Vergine ha un cielo importante nel 2020 nonostante tutto. Si può costruire molto, ma si deve fare attenzione perché dopo l’11 maggio ci sarà un leggero calo. La forza e la determinazione possono regalare una bella svolta. La Luna nel segno premia lo Scorpione che sembra pronto a farsi valere. Marte dissonante potrebbe essere uno stimolo maggiore a fare qualcosa in più.

Pubblicità

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Diamo uno sguardo all’amore per l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli hanno ancora più voglia di amare grazie a una forza dirompente che regala la voglia di dare una svolta e non solo dal punto di vista sentimentale. Per la Vergine il campo dei sentimenti è un po’ complicato. Si è distratti e non si riesce a vivere di forza come si vorrebbe. Forse è il caso di gestire le emozioni e provare a cambiare passo, ma sempre usando attenzione e testa. La Bilancia in amore ha grande carica e voglia di fare. Si butta a capofitto in situazioni nuove e forse può dare una svolta a quello che accadrà solo se si troverà di fronte alle persone giuste. E’ un momento intrigante, bisogna però cogliere le possibilità che si presentano al volo. I Pesci si trovano a vivere un periodo di grande riflessione per quanto riguarda le emozioni, forse è il caso di cercare di gestire tutto con maggiore calma rispetto al passato.

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, GEMELLI, SCORPIONE, BILANCIA E PESCI

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vive delle scosse quotidiane, con i cambiamenti che sono all’ordine del giorno. Anche se Saturno è tornato favorevole al momento non si naviga in buone acque. I Gemelli sono pronti a una svolta importante, questo perché ci sarà un recupero dal punto di vista pratico che potrebbe permettere il salto di qualità. Alcuni problemi personali hanno fermato la Bilancia che potrebbe presto cambiare gruppo di lavoro o addirittura ruolo. Lo Scorpione ha una Luna incoraggiante nel segno questo potrebbe permettere di veder nascere così senza preavviso delle nuove collaborazioni. Forse è il caso di cercare di dare una svolta grazie alla dimensione che giorno dopo giorno si è creata. Il cielo dei Pesci è anche interessante dal punto di vista professionale, ma sembra comunque che tutto possa costare un po’ d’ansia e un po’ di fatica. Bisogna fare le cose per gradi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA