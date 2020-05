Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2020 per Scorpione, Capricorno, Gemelli e Pesci

Pubblicità

Scorpione, il punto dell’oroscopo del giorno

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco lo Scorpione con Luna nel segno è invitato a farsi valere, ci sono discussioni e nuove collaborazioni possono nascere all’improvviso: cambiare significa anche abbandonare quello che si aveva. Con Marte dissonante impossibile star calmi. Un paio di segni sono forti però nonostante tutti i problemi.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Capricorno?

Il Capricorno in questo periodo e al massimo entro maggio o giugno se si trova ancora in uno stato precario potrebbe avere una svolta. Quando si parlava del cielo importante si parlava di voi. Mesi di interesse a livello pratico. Si è così determinati che si potrebbero avere cose in più con Giove nel segno.

Gemelli, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ai Gemelli sono a un punto di svolta, qualcuno può tentare un recupero a livello pratico. Questa crisi era prevista. L’astrologia guarda l’effetto e individuare la causa è complicato. Amore sempre favorito con Venere nel segno e, anche se si è soli ora, per il segno si sbloccano tante situazione.

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

I Pesci hanno un mese particolare, periodo di riflessione per i sentimenti. Dal punto di vista pratico si deve lavorare a progetti che saranno vincenti tra un paio di settimane. Bello il cielo per il lavoro anche se tutto costa ansia.



