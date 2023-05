Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox di questa domenica 7 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, vede transiti che timidamente stanno cambiando. Non siamo ancora nel vivo dei grandi movimenti di maggio, ma iniziamo a scorgere delle novità, a cominciare da Venere che va in Cancro. Vediamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete in questi giorni dev’essere un po’ cauto, il Toro torna protagonista

Ariete, sei sempre in lotta, ma anche vincente: è certo che questo sia un segno che non sta mai a guadare. Ogni tanto qualcuno critica il tuo modo di essere perché sei sempre diretto, ma questa è la tua prerogativa: tu non sei una persona ipocrita, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, e se devi dire qualcosa la dici. A volte forse non rifletti bene quello che esprimi e puoi offendere qualcuno. La Luna dissonante oggi ti invita a essere un po’ cauto. Qualche momento di agitazione in serata si può riversare nella coppia. Giove comunque è ancora nel segno! Quelli che hanno iniziato grandi progetti, negli ultimi mesi, non sono insoddisfatti.

Toro, ecco una giornata importante e poi da oggi Venere inizia un transito attivo. Piccoli e grandi progetti si possono spingere e avere buone stelle permette di cogliere un’occasione per tornare sul palcoscenico della vita, per far vedere agli altri quanto siamo bravi. Il desiderio di avanzare e di fare cose importanti resta la molla che spinge a fare di più, sentenzia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli salutano Venere che da oggi passa nel Cancro

Gemelli, da oggi Venere non è più nel tuo segno zodiacale, ma l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che nel corso delle ultime tre settimane, abbia aumentato il tuo desiderio di amare, abbia regalato anche qualche conferma. Saturno contro parla di reazioni un po’ particolari che nascono nell’ambito del lavoro e forse di indecisioni che andranno gestite con prudenza. Attenzione nei rapporti con Sagittario e Pesci.

Cancro, sei una persona dotata di un’eccezionale sensibilità e, proprio per questo motivo, sei più vulnerabile rispetto alle prove della vita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non avrai più voglia di sentire scuse: adesso vuoi veramente innamorarti e se pensi di avere perso del tempo, avrai una grande voglia di ritornare a fare scelte vincenti. Tornano emozionanti i sentimenti, con Venere, oggi nel tuo segno zodiacale.











