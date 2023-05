Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2023/ Scorpione, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di questa domenica 7 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, vede transiti che timidamente stanno cambiando. Non siamo ancora nel vivo dei grandi movimenti di maggio, ma iniziamo a scorgere delle novità, a cominciare da Venere che va in Cancro. Vediamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario finalmente si libera di Venere opposta, il Capricorno ha voglia di fare

Sagittario, Venere è rimasta per troppo tempo in opposizione e, da oggi, non è più contro. È come se finalmente tu vedessi lontano: non c’è più quella nebbia che ha creato dei disagi. Le persone non cambiano e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che se c’è una persona che ti ha creato dei problemi, difficilmente ora andrà tutto liscio, però tu cambierai atteggiamento nei confronti di tutto quello che non ti piace ed ecco perché sarebbe meglio affrettare i tempi, se arrivi a una conclusione o vuoi ottenere qualcosa di più. Queste sono giornate attive!

Capricorno, questo cielo porta una buona forza utile per imporsi. Il 2023 in genere, a parte il mese di maggio, è un anno che porta una svolta decisiva nella tua vita: avrai tanta voglia di programmare, fare delle cose nuove e proprio in questo periodo, possono arrivare delle proposte. Soprattutto chi ha lavorato bene nel passato avrà delle occasioni in più, da sfruttare pienamente. L’Oroscopo di Paolo Fox vi incoraggia a darvi da fare! Solo dal punto di vista amoroso c’è qualche latitanza: forse troppi pensieri che riguardano soldi e lavoro portano lontano dall’aspetto sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve venire a patti con le sue decisioni, i Pesci abbandonino il passato negativo

Acquario, non bisogna chiudersi in silenzi provocatori, perché già ieri è possibile che ci sia stato un momento di disagio. Una speciale attenzione andrà riposta nelle questioni di carattere amoroso: tu vuoi fare quello che desideri e poi però devi fare i conti con chi non è contento delle tue scelte. Rimuginare costantemente su situazioni che non vanno bene è controproducente. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che l’Acquario, quando qualcosa non va, preferisce voltare pagina. Una speciale attenzione andrà riposta nella seconda parte di maggio a tutte le questioni di carattere finanziario.

Pesci, più ci avviciniamo alla parte centrale di questo maggio e più si spera che arrivi una bella tranquillità. Giove ritorna attivo dal 16, Saturno è già importante, come è anche importante distinguere le illusioni dalle reali opportunità: non solo per l’amore, ma anche per il lavoro. Se sarai costretto a portare avanti un cambiamento, ci sarà qualche nostalgia, perché tu sei fatto così, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche quando ti fanno del male, alla fine ti dispiace allontanarti da situazioni che sono state una costante nella tua vita, però ora è utile evitare di tornare su vecchi percorsi e trascorsi: meglio andare fino in fondo, magari con l’aiuto di una persona che ti può sorreggere in questo periodo, anche a livello sentimentale, e compiere quel grande cambiamento che stai prospettando da tempo.











