Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2024/ Capricorno al top, lo Scorpione lotta contro Venere

Luna in Toro oggi e ci sono segni che svettano, come il Capricorno e il Sagittario. L’Acquario rischia di esagerare e i Pesci non devono focalizzarsi sul passato.

La Bilancia vive superficialmente, lo Scorpione vive un momento no. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, stai vivendo forse in modo un po’ più leggero, così eviti di arrabbiarti. Aprile è stato duro e c’è anche chi da gennaio sta avendo un periodo pesante. Ciò che piace all’Oroscopo di Paolo Fox di questo cielo è la capacità di farsi notare: una persona importante potrebbe offrirti una buona occasione.

Scorpione, Venere in opposizione ti à l’impressione di remare contro i mulini a vento. Lavoro in primo piano: è importante rinnovare un contratto e impostare bene i prossimi mesi. In amore, a fine maggio avrai le idee più chiare, promette l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole raddoppiare i successi, il Capricorno è il re dello zodiaco

Sagittario, potresti aver vinto una sfida e adesso non molli ovviamente, da buon segno di fuoco. Apparentemente sembri molto disponibile, ma in realtà sei piuttosto egocentrico e quindi ti stai chiedendo come bissare una vittoria o comunque come proseguire sulla cresta dell’onda. Rifletti bene, anche in amore, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, tanti pianeti favorevoli: Giove, Saturno e molti altri sono con te. Cielo perfetto per tutto: c’è una saggezza in questo oroscopo che hai di tuo, ma viene potenziata dai pianeti: hai l’asso nella manica, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

L’Acquario non faccia colpi di testa in amore, i Pesci non siano malinconici. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, è un periodo di revisione e anche di attacchi contro coloro che vorrebbero vederti sempre uguale. In realtà tu vuoi cambiare sempre, ma in amore non buttare all’aria storie importanti, con Venere dissonante. Dovresti forse solo trovare il modo per rivitalizzarle. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di trovare buone idee per giugno.

Pesci, questi pianeti sono costruttivi per le relazioni. Maggio non è però un mese per fare passi azzardati, mentre giugno sarà un mese che ti irriterà un po’, soprattutto se sei in attesa di risposte lavorative e ti ignorano. Ultimamente forse sei stato un po’ triste per qualche problema familiare. La tua sensibilità è una risorsa, ma non guardare al passato: chi vive di ricordi non riesce a pensare al futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











