Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2024/ Venere fa i dispetti a qualche segno: chi è il bersaglio?

Venere favorisce molti dei segni di questo gruppo, tranne il Leone che è un po’ in crisi con i sentimenti. Anche la Luna si trova in Toro oggi, vicina al pianeta dell’amore e questo può inibire i segni di fuoco.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete recupera terreno, il Toro ha Venere che rincuora

Ariete, tornano emozioni, sentimenti e il desiderio di tornare in pista. Un periodo importante che durerà fino alla metà di giugno, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. È quindi un momento da sfruttare soprattutto per chi non è stato bene e per chi vuole fare una scelta importante, entro quest’estate. C’è molta fatica ma questo per te è la norma.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2024/ Capricorno al top, lo Scorpione lotta contro Venere

Toro, Venere nel segno è un uno stimolo all’azione. Giove è un pianeta che va a porre un faro su tutti gli aspetti della tua vita, per cui se, recentemente, non ti sei reso conto che una certa scelta di lavoro in realtà non funzionava, adesso sei stato costretto a prendere atto delle criticità in essere, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Tuttavia questo è positivo: il passato non può tornare, ma potrai guardare al futuro. Inoltre Venere ridona fiducia nell’amore e potresti fare un incontro intrigante.

Oroscopo Branko settimanale 6-12 maggio 2024/ Previsioni segno per segno: i top e flop!

Grande immaginazione per i Gemelli, il Cancro prende quota in amore e sul lavoro. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, creatività e desiderio di libertà in primo piano. Fai volare alto la tua fantasia tanto da apportare delle trasformazioni in vista della seconda metà del 2024 che vedrà Giove nel tuo segno! Potrai anche fare ciò che, per lungo tempo, avevi rimandato, promette l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro, è il momento buono per rinvigorire un sentimento e, rispetto ad aprile, questo mese ha molti pianeti positivi. Se hai un piede in due scarpe potrai far luce sulla tua situazione e l’Oroscopo Paolo Fox ritiene che Venere a tuo favore parla di una riconferma e questo è un successo, visto che probabilmente hai dovuto lottare per ottenere un risultato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2024/ Lo Scorpione si prepari a una Luna difficile e i Pesci sono al top

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è nel caos con i sentimenti, momento di riconciliazione per la Vergine

Leone, Venere è in posizione critica e questo mese è un po’ di stallo: se devi affrontare una cosa importante, non bisogna avere fretta e c’è anche chi deve avere a che fare con qualche acciacco fisico, perché sono molti i pianeti in opposizione. L’amore risente di scelte recenti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine, maggio è un mese di riavvicinamento con Venere favorevole. Ciò che ti ha fatto penare in passato adesso è a portata di mano. La seconda parte del 2024 tuttavia ti dovrà dare nuove prospettive perché tante cose sono cambiate, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA