Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Luna piena e nuovo transito di Saturno in Pesci: questo il cielo dell’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per oggi, martedì 7 marzo 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, vediamo le influenze di queste importanti evoluzioni planetarie su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve sfruttare questo bel cielo, il Toro deve selezionare i collaboratori

Ariete, buon futuro! Perché queste stelle promettono e per far sì che le promesse vengano mantenute, bisogna impegnarsi, perché l’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre che l’astrologia indica una strada, ma sei poi tu a doverla percorrerla. Questo cielo rappresenta per molti un’occasione, un vantaggio e la possibilità di rimettersi in gioco, anche dopo un lungo periodo difficile e quindi questi sono giorni particolari per chi vuole ottenere una conferma, Sfruttate questo Giove che sarà attivo fino a metà maggio! Una buona notizia riguarda anche i sentimenti: questo non significa che chi non ti guarda sarà preso dal tuo sguardo, ma che se una storia è possibile, perché sei ricambiato, avrai di più.

Toro, una giornata importante, come lo sarà tutta la primavera, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno e Giove amici nel giro di pochi mesi (il primo sta già iniziando un transito protettivo): tu hai la tua strada, vuoi percorrerla, ma vuoi anche avere attorno le persone giuste, La selezione, in questo momento, di amici, collaboratori e soci è alla base del successo. Sei al centro della tensione: dispute con un Bilancia da tenere sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox: Saturno impone nuove regole ai Gemelli, il Cancro deve fare grande pulizia

Gemelli, sfruttare questa settimana è importante, anche per raggiungere un obiettivo che ti sei prefissato. Questo nuovo transito di Saturno però impone nuove regole e c’è una certa agitazione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: forse pensi che una persona che ha avuto tanto da te non sia riconoscente e questo potrebbe essere davvero un problema. Amore più intenso, in questo periodo: confrontati con una persona che ti vuole bene, ma cerca di capire se sta facendo il suo dovere con te.

Cancro, esporsi in discussioni, tra marzo e aprile, non è la cosa migliore da fare. Siccome l’Oroscopo di Paolo Fox sa che tu ci rimani male, se qualcosa non va, anche se fai finta di nulla, e poi un certo livore e malinconia li porti avanti per giorni e giorni, è arrivato il momento di sbarazzarsi di qualche peso di troppo. Marzo e aprile sono mesi di “pulizia di primavera”, letteralmente! Anche se solo a livello morale o affettivo, In amore, non tirare troppo la corda.

