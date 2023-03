Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Luna piena e nuovo transito di Saturno in Pesci: questo il cielo dell’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per oggi, martedì 7 marzo 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, vediamo le influenze di queste importanti evoluzioni planetarie su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: oggi il Leone è un po’ giù di corda, la Vergine deve fare solo le cose più importanti

Leone, tu sei una persona molto forte, quindi anche quando abbiamo stelle non molto positive, sai come liberarti di un peso e non sei certo la persona che chiede scusa per prima, soprattutto se pensi di avere ragione. In amore però non bisognerebbe far parlare l’orgoglio ferito, ma il cuore innamorato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi potresti sentirti un po’ giù di corda. Marzo e aprile sono mesi importanti per un progetto o per chiudere un rinnovo, mentre dopo maggio tutto potrebbe essere più sfumato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Vergine, con molta calma e serenità, devi raggiungere un grande scopo nella vita, ma tu sai benissimo che prima di muovere una pedina, come negli scacchi, bisogna anche riflettere bene sulle mosse dell’avversario, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ti muovi in un certo modo, faciliti la concorrenza, agevoli un nemico oppure no? Saturno in opposizione rappresenta le necessità più importanti, quindi fai solo quello che è emergente ed evidente, in questo momento. In amore, ora sei abbastanza silenzioso e ci sarà qualcosa di nuovo dopo il 16.

Oroscopo Paolo Fox, 7 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a...

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non deve prendere decisioni drastiche in questa fase, lo Scorpione ha campo libero con in sentimenti veri

Bilancia, vorresti dire tante cose e portare avanti anche qualche recriminazione. Nelle coppie c’è stata un po’ di maretta (ce ne sarà di meno dalla prossima settimana), però in questa situazione un po’ altalenante l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu non prenda delle decisioni drastiche. È un periodo un po’ burrascoso, forse perché vorresti avere maggiori certezze, ma è certo che le cose che hai detto recentemente non sono state del tutto capite, dalle persone che hai attorno, e involontariamente potresti aver generato delle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 6-12 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Scorpione, una giornata attiva e interessante, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Se c’è una persona che ti interessa, adesso potrai avvicinarla. Dopo qualche storia più o meno importante, lo Scorpione mette giudizio: dopo i quarant’anni cerca un rapporto fisso e stabilità. Che sia con un gruppo di amici che ti vogliono bene o di estimatori, anche per quanto riguarda il lavoro, non importa: in questo momento, è essenziale fare delle cose belle e costruire qualcosa di importante, ovvero avere un progetto in mente da seguire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA