Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Luna piena e nuovo transito di Saturno in Pesci: questo il cielo dell’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per oggi, martedì 7 marzo 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, vediamo le influenze di queste importanti evoluzioni planetarie su Sagittario, Capricrono, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: cambia l’azione del Sagittario con Saturno attivo, il Capricorno affronta qualcosa che lo preoccupa

Sagittario, giornate agitate, perché improvvisamente ti sei reso conto di dover contare solo ed esclusivamente su te stesso. Non ci sono stelle difficili (Giove e Venere sono sempre attivi), rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox: l’amore degli altri c’è e forse stai continuando a fare quello che facevi prima, ma è cambiato il tuo modo di fare e di stare in mezzo agli altri. Questo è l’effetto di Saturno, che da poche ore ha iniziato un transito di revisione totale, che non blocca le tue iniziative, ma evidentemente ti porta ad agire in maniera diversa, rispetto al passato.

Capricorno, scelte importanti, però ci sono delle piccole bufere attorno a te: forse un nuovo “nemico” o comunque un qualcosa da affrontare che preoccupa. Le persone che hanno un’attività in proprio sono forse più attente a questi dettagli, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. La buona novità però è che Saturno ha iniziato un bel transito che si assocerà a quello di Giove da maggio. Marzo e aprile sono quindi mesi di piccole perplessità, per una grande vittoria che ci sarà nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario dà più spazio agli amici che al partner, i Pesci inaugurano il transito di Saturno nel segno

Acquario, giornata interessante. A volte, l’Acquario dà molto spazio alle amicizie e un po’ meno al partner ed ecco perché i partner di un Acquario si sentono sminuiti a volte, perché ricevono meno tempo di quello che si aspetterebbero. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che l’Acquario vive tutto come se fosse una grande amicizia e quindi, se c’è una persona che ha bisogno, si concede. Per i soldi: attenzione alle spese di troppo! Più che altro a non spendere soldi che non ci sono: a volte uno conta su denaro che deve arrivare. Ovviamente, si spera che tutto vada per il verso giusto, ma la seconda parte dell’anno invita alla cautela.

Pesci, importante questa giornata con Saturno nel segno! Un cielo che finalmente ti obbliga a riflettere su quelli che sono i tuoi doveri, anche con te stesso: quanti nativi del segno hanno vissuto una situazione personale o amorosa in maniera complessa, forse per salvare le apparenze, un rapporto o per dare spazio comunque agli altri, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Ecco, in questo momento, devi essere un po’ più attento alle tue esigenze! Se ti piace una persona vai avanti, se vuoi portare avanti un’idea, non fermarti.











