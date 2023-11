Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 novembre 2023/ Giornata che non brilla per Capricorno e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio arriva per il Sagittario, il Capricorno vive una settimana così così

Sagittario, venerdì arriva Mercurio nel segno. Mercurio è il pianeta delle idee e delle comunicazioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: potresti fare una comunicazione a una persona che ti interessa o qualcuno ti darà una bella notizia. Non saranno pochi i Sagittario che avranno voglia di innamorarsi, con Venere che finalmente non è più contraria! Questo cielo è anche molto interessante per quelli che hanno vissuto una competizione nel lavoro oppure sono stati in crisi per una frase sentita che non è piaciuta: c’è la possibilità di togliersi un sassolino dalla scarpa.

Capricorno, l’Oroscopo di Paolo Fox non ti trova molto forte, questa settimana, a livello di emozioni. Forse ci sono delle preoccupazioni che riguardano il lavoro: come detto più volte, sei circondato da personaggi un po’ particolari e se vuoi fare una cosa, la devi fare da solo. Quasi mai puoi ricorrere all’aiuto degli altri e questo alla lunga pesa. È un cielo un po’ faticoso: oggi abbiamo Luna e Venere in aspetto particolare, quindi attenzione a non riversare eventuali problematiche nate altrove in amore.

Acquario, via libera all’amore! Che sia part-time, quello trasgressivo o quello vero e di coppia: purché si ami, va tutto bene! Soprattutto a livello di incontri sei più motivato. Il lavoro non è che non funzioni, però sta annoiando oppure chi ha un nuovo progetto è un po’ in pena perché non sa come andrà a finire, se funzionerà oppure no. Non farti degli scrupoli e accetta una possibile nuova storia, in caso di separazione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questa Luna opposta oggi porta un po’ di confusione e forse la stessa tensione che hai vissuto ieri. Molti hanno l’opportunità di completare un progetto, di fare delle scelte importanti e queste stelle sono davvero coinvolgenti a livello emotivo. Siccome tu vivi di intuizioni e sensazioni, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che, in questi giorni, tu ne abbia di belle. Anche se oggi denota molta stanchezza e forse anche un’insicurezza riguardante il denaro, domani sarà una giornata migliore e soprattutto domenica cerca di fare qualcosa, se ti piace una persona che ti ricambia, perché potrai avere qualcosa in più.











