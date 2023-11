Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 novembre 2023/ I Gemelli ripassino domani, il Cancro battibecca su tutto

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si strapazza il fisico, tutti i rapporti sono in discussione per il Toro

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox distingue tra mente e fisico: la prima è pronta all’azione e hai tanta voglia di fare. I liberi professionisti possono fare delle scelte importanti e vincere delle sfide. Il secondo ha bisogno di cure! Ti sei stressato troppo o hai avuto qualche problema: in ogni caso, non devi strafare. Questo è un invito che vale quello che vale: l’Ariete i consigli non li segue, soprattutto quando sono legati a una certa prudenza, perché vuole mettersi in gioco senza troppe restrizioni. Questo martedì è comunque probabile che inviti alla pazienza: vale anche per l’amore.

Toro, permane uno stato di lieve disagio, iniziato da metà ottobre, e questo cielo naturalmente è un po’ problematico per chi ha vissuto una crisi d’amore durante l’estate e per chi ha avuto un problema e sta cercando di risolverlo. La cosa migliore da fare, in questi giorni, è evitare inutili tensioni: novembre è un mese che mette alla prova tutti i rapporti, ma la seconda metà porterà maggiori vantaggi, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, non pretendere troppo dal tuo fisico: oggi c’è una certa stanchezza. Domani starai sicuramente meglio e venerdì sarà una “giornata premio”, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, per l’amore, con Venere e Luna favorevoli. Hai bisogno di chiarire tante cose: in famiglia e nei rapporti con gli altri. Se il cuore è solo, il consiglio è quello di approfondire un’amicizia.

Cancro, piccole o grandi dispute in famiglia da superare. Fai attenzione nel lavoro: se ci sono turni da stabilire, se ci sono persone che non fanno il proprio dovere e tu sei un capo e dovrai redarguirle. In amore, c’è poca pazienza: il nuovo transito di Venere mette in luce alcune questioni che non vanno. Con questo, l’Oroscopo di Paolo Fox non intende dire che tutti i rapporti sono in crisi, ma bisognerà confrontarsi.

