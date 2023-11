Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 novembre 2023/ La Vergine è la queen dello zodiaco, la Bilancia si riprende bene

Oroscopo Paolo Fox: Leone a briglie sciolte, la Vergine top in classifica

Leone, da qualche tempo sei diventato dissacrante, ironico e, agli occhi degli altri, anche indisponente, perché dici tutto quello che pensi. La fase di grande diplomazia che ha accompagnato ottobre ora è abbandonata: dirai veramente quello che senti, vuoterai il sacco e questo, naturalmente, potrebbe portare qualche disagio. Non si può piacere a tutti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox! L’amore può essere migliorato, con Venere che tornerà dalla tua: nuovi incontri favoriti.

Vergine, regina della settimana nell’Oroscopo di Paolo Fox! Se non altro per la tua capacità di mantenere tutte le tensioni sotto controllo. Questo inizio vede anche la Luna nel tuo segno (insieme a Venere, ancora per oggi): se sei libero da legami fissi e cerchi un sentimento, questo periodo riserva delle sorprese. Cielo molto interessante per l’amore! Saturno opposto rappresenta il desiderio di andartene e fare altre cose, poi il tuo senso del dovere non te lo permette: proprio perché sei una persona affidabile, potrebbero darti nuovi incarichi che tu cerchi di svicolare, ma invece sei un po’ incastrato.

Bilancia, ancora poche ore e Venere sarà nel tuo segno! Questo è un cielo che davvero può riportare un po’ di tranquillità, perché tra qualche lacrimuccia e momenti di malinconia, è probabile che in questi ultimi giorni ci siano stati dei problemi. La prima cosa da recuperare adesso è la forza fisica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox che adesso ti trova in una fase di crescita: sei più positivo, più entusiasta e per questo saranno favoriti i rapporti. Le eventuali divergenze tra ex dovranno essere appianate.

Scorpione, stai vivendo un momento di un certo interesse perché le grandi incertezze, nate nel mese di ottobre, si stanno via via dissolvendo: hai una capacità di azione maggiore, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Sole, Marte e Mercurio sono tutti attivi, quindi questa parte centrale della settimana è molto importante. In amore, il cielo è davvero utile. Guardando il futuro, dicembre è il mese che vede una Venere passionale entrare nel segno, darti un grande spazio: potrai davvero vivere sensazioni speciali e le amicizie che nascono ora potranno diventare qualcosa di più. Bando alle malinconie, alle reticenze e non essere schivo, perché l’amore chiede qualcosa di più.











