Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 ottobre 2023/ Acquario e Pesci attraversano un momento di opposizioni planetarie

Sagittario, questo weekend permette di chiarire alcune questioni che riguardano l’amore e tutto il mese di ottobre potrebbe essere incentrato sulla gestione degli affetti, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, che devi cercare di attivare e ottimizzare. Se una storia non funziona, non è più possibile fare finta di nulla e quindi questo mese sarà di grande importanza per capire quale sia la persona giusta da amare oppure quali siano le persone migliori da frequentare. Cambiamenti anche nel lavoro, dove un pizzico di fantasia aiuterà a superare un problema.

Capricorno, ogni crescita comporta fatica e tu sei però un segno che ritiene importante arrivare lontano con l’impegno e la determinazione. Tutti quelli che ottengono le agevolazioni part-time o non faticano, prima o poi cadono: in effetti non hai tutti i torti, perché tu quando ti appassioni a un progetto dai il meglio di te e alla fine pretendi di avere soddisfazioni che, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, arriveranno in questo mese di ottobre. Anche l’amore può ripartire!

Acquario, c’è chi è diventato un po’ troppo polemico e chi, nell’ambito del lavoro, deve accettare un cambiamento pur non volendo. Certo è che questo è un periodo in cui ripartire non è facile, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox: le opposizioni planetarie parlano di situazioni “contro” che bisogna cercare di superare e magari anche di persone che non sono del tutto a tuo favore. Qualche spesa di troppo.

Pesci, è un periodo un po’ indeciso per i sentimenti e forse alcuni rapporti saranno da verificare. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di fare attenzione in questo mese di ottobre perché ci sono delle preoccupazioni che riguardano il lavoro: potranno essere sconfitte a fine mese, quando ci sarà un miglioramento generale, però i ritardi, le tensioni e il nervosismo, se si abbattono nella sfera sentimentale, possono procurare qualche guaio. Ci saranno alcuni accordi da rivedere e alcuni rapporti da sostenere.

