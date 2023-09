Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 settembre 2023/ La Vergine vuole cambiare e la Bilancia tira fuori il carattere

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è sospettoso, la Vergine vuole rinnovarsi e dire addio alla ripetitività

Leone, nell’ambito del lavoro sei molto prudente, perché in questi giorni hai tante (troppe) responsabilità oppure non sai se fidarti o no di alcune persone. Sei solo contro tutto, è probabile, soprattutto se hai un ruolo di comando: è giusto essere sé stessi. Mantieni la tua lucidità mentale, sai che le cose non le mandi a dire, ma forse un po’ diplomazia non guasterebbe, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, in particolare se, tra febbraio e maggio, hai avuto delle dispute: alcuni Leone hanno davvero avuto grosse complicazioni. Sollevare polemiche è nel tuo stile, soprattutto quando ti senti vittima di un’ingiustizia, però calma! Perché non ti dai da fare in amore, visto che Venere è ancora lì con te e permette di esporti: il rischio è quello di esporsi troppo e di non dare retta a nessuno.

Vergine, forse sul lavoro vuoi scaricare qualcuno o un incarico ripetitivo. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede nel 2024 una Vergine che ha voglia di giocare, divertirsi e dare un’altra immagine di sé. Forse, per troppo tempo ti sei stancato con responsabilità eccessive e ti sei dato da fare più per gli altri che per te stesso: è tempo di ritrovare l’amore!

Bilancia, tu che sai essere così gentile, affettuoso ed espansivo, attenzione a questo Marte nel segno, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! Da qualche tempo stai puntando i piedi e va benissimo, solo che ci sono alcune persone attorno che si chiedono cosa ti sia successo: se prima sembrava quasi che accettassi tutto, adesso ti fai sentire e mostri la sua vera natura. Probabilmente alcune persone ti hanno sottovalutato. Oggi la Luna è favorevole: recupero psicofisico!

Scorpione, arriva un weekend migliore: Marte, pianeta delle battaglie, ti governa ed ecco perché riesci sempre a vivere un’esistenza piena d’impegni. Se sei preoccupato per dei progetti che partiranno in autunno, non temere! È vero che Giove in opposizione porta anche cambiamenti non voluti, ma a volte proprio tu che non ami variare, puoi renderti conto che spostando alcuni riferimenti si vive meglio. Punta sulla giornata di sabato per l’amore e per gli incontri, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

