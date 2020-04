Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2020/ Leone, Acquario, Vergine e Capricorno

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile per Leone, Acquario

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere da vicino Leone e Acquario. Leone: Si deve curare l’aspetto degli affari, Saturno in opposizione per ora è difficile da sopportare. Non si può dire che il 2020 sarà speciale e con Saturno opposto ci si rende conto. Conferme in amore? Chi non si chiude a riccio in questo periodo può verificare la tenuta del rapporto. Acquario: si deve fare la vita che si desidera, si potrà contare su questo periodo perché è complicato da gestire. Ci si rende conto ora a quanto è importante vivere la vita e affrontarla. Il tempo scorre e si devono fare tutte le cose rimandate per quieto vivere.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Vergine e Capricorno

Ecco quanto detto per Vergine e Capricorno nell’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: è un anno importante. Tutte le vicissitudini legate al quotidiano possono portare a un trampolino di lancio per nuove emozioni. Bisogna arrivare in fondo per risalire. I Vergine che hanno vissuto difficoltà sanno che devono cambiare strada. E’ un periodo importante per il lavoro e se non ci sono state novità a febbraio si ripartirà. Capricorno: anche le persone più forti come questo segno vivono giornate di riflessione. Oggi si è sotto pressione, ma si deve rimanere calmi e lungimiranti. Non si amano le cose cotte e mangiate perché poi ci si deve tornare. Attorno all’11 fase pesante superata presto.



