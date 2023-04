Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

La vigilia di Pasqua, nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 8 aprile 2023, si apre con uno sguardo al cielo: la Luna si trova nel segno dello Scorpione e bisogna ricordare che andrà in opposizione a Mercurio al mattino, mentre Venere è ancora in Toro. Dalla sua rubrica quotidiana su Radio LatteMiele, scopriamo cosa l’astrologo ha da dire a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve riprendersi i suoi spazi, il Capricorno può ottenere grandi risultati

Sagittario, visto che la Luna entrerà domani nel tuo segno zodiacale e quindi questa sarà una Pasqua particolarmente interessante, cerca di confermare un incontro e di stare con le persone che ti vogliono bene, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove è ancora dalla tua: il successo non manca! L’unica cosa che potresti chiederti è, se per caso, hai sacrificato, per colpa del lavoro o delle responsabilità, l’amore o i tuoi spazi di libertà: se è così, dovrai recuperarli al più presto.

Capricorno, è molto difficile che tra aprile e giugno non arrivi una conferma, un incarico o qualcosa di importante. Ci sono delle differenze che dipendono dall’età, dalle circostanze o da quello che è stato fatto nel passato, ovviamente, però: per un giovane è il momento di lanciarsi in pista e per le persone mature di arrivare a un importante traguardo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un cielo che, soprattutto da metà maggio, porterà delle soluzioni anche a chi sta cercando di risolvere un problema annoso. Non sarà quindi necessario aspettare molto prima di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non ama le feste comandate, i Pesci non devono rimuginare

Acquario, Pasqua e Pasquetta divertenti, ma questo è un sabato un po’ agitato. Forse alcuni Acquario vorranno starsene per conto proprio. Bisogna stare attenti a frequentare le persone giuste, altrimenti si rischia di vivere delle situazioni non proprio edificanti. Attenzione alle ripicche: questo è un sabato che, in amore, richiede un po’ di pazienza, soprattutto nei rapporti con Leone e Scorpione. Possono esserci anche delle lontananze, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, a volte i ricordi fanno male e sei un po’ schiavo dei pensieri. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che, se non vivi questo periodo come una sorta di rivalsa nei confronti di ciò che è stato, tu non abbia ancora dentro di te troppe domande irrisolte. Devi andare oltre! Può averti ferito l’affermazione di una persona a cui tieni, fatta di recente, che magari nega un sentimento o ti ha attaccato in maniera immotivata. Ragionaci su, ma non portare avanti pensieri che possono essere fonte di qualche disagio. La giornata di oggi, alla fine, ispira bene.

